¿Quién es Dina Boluarte, primera presidenta de Perú? Su mensaje por destitución de Pedro Castillo

La crisis política en Perú llegó a un punto de quiebre con la destitución de Pedro Castillo de la presidencia y el nombramiento de Dina Boluarte como la primera presidenta del país latinoamericano.

Tras el intento del golpe de Estado, como fue descrito por el Congreso de Perú, Dina Boluarte hizo su juramento para asumir el cargo este miércoles 7 de diciembre, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia.

Dina Boluarte ocupará el cargo hasta julio de 2026, por lo que Perú cambió de mandatario por sexta ocasión en menos de cinco años.

¿Quién es Dina Boluarte, primera presidenta de Perú?

Con 60 años de edad, Dina Ercilia Boluarte Zegarra se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú.

La nueva presidenta es abogada egresada de la Universidad Particular San Martín de Porres, donde cursó la Maestría en Derecho Notarial y Registra.

Originaria de Chalhuanca, Apurímac inició su carrera en 2021 como asesora de la alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Surco y posteriormente fue jefa encargada de dicho organismo.

En 2018 fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el Partido Perú Libre y en 2020 contendió en las elecciones parlamentarias extraordinarias, pero no obtuvo el cargo.

En julio de 2021 tomó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social pero renunció en noviembre de este año tras el nombramiento de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, afirmó.

Junto a Pedro Castillo (presidencia) fue candidata a la vicepresidencia del Partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021 en las que obtuvo la victoria en la segunda vuelta con 8 millones 836 mil 380 votos, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este miércoles 7 de diciembre, tras el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú e implementar un Estado de Excepción, se convirtió en presidenta de la República por la destitución por permanente incapacidad moral de su predecesor.

Mensaje de Dina Boluarte al asumir la Presidencia

Dina Boluarte rindió protesta en el Congreso de la Nación “según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución”, indicaron los legisladores en las redes sociales del Parlamento Peruano.

En su primer discurso tras asumir el cargo, Dina Boluarte Zegarra pidió “tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional” además prometió combatir la corrupción con apoyo de la Fiscalía y la Contraloría.

“Como todos conocemos se ha producido un intento de golpe de estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle, este congreso de la República atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia”, señaló em su discurso..

“Asumo el cargo de presidente constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca […] Convocó por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el congreso”.

Dina Boluarte describió como “imprescindible” el “retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales, de los ciudadanos y ciudadanas”.

“A nuestras fuerzas armadas y policía nacional, instituciones fundamentales de la democracia como lo hemos podido verificar el día de hoy les digo: confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional”, agregó la presidenta.

Destitución de Pedro Castillo

La mañana de este miércoles el expresidente peruano anunció la disolución del Congreso de la República, el cual estaba a unas horas de iniciar una votación para su remoción del cargo por “permanente incapacidad moral”.

El peruano se encontraba bajo investigación de la Fiscalía de Perú por casos de presunta corrupción y usar su cargo para lucrar con las licitaciones de obras públicas.

Castillo Terrones decretó un ‘Gobierno de Excepción’ con el que gobernaría mediante decretos y con la disolución del Congreso, el Poder Judicial y el Ejército.

Con 101 votos a favor y cuatro en contra el pleno del Parlamento aprobó la moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral” con lo que se ordenó la destitución de Pedro Castillo y la vicepresidenta, Dina Boularte, asumió la presidencia.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar”, aseveró Dina Boluarte Zegarra.

Ante su destitución y orden de detención, fuentes revelaron a medios locales que el expresidente pretendía huir a la Embajada de México en Perú presuntamente para pedir asilo político como el ofrecido a Evo Morales por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Decenas de ciudadanos peruanos bloquearon el acceso a la Embajada de México para evitar la huida de Pedro Castillo, quien ya fue detenido por la Policía Nacional de Perú.

