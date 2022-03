Rusia reanudó la ofensiva en Ucrania; se cumplen diez días de invasión y ataques

KIEV.— Rusia reanudó su ofensiva contra Ucrania a partir de las 3 de la tarde (hora México) de este sábado 5 de marzo, debido al poco interés de Kiev de prolongar el régimen de alto el fuego, declaró Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa, a las agencias rusas.

El portavoz ruso también señaló que los batallones nacionalistas ucranianos aprovecharon el alto el fuego decretado por Rusia para “reagrupar sus fuerzas y reforzar las posiciones”.

Y recalcó que si Rusia reanudó la ofensiva fue porque Ucrania mostró poco interés de influir sobre los nacionalistas.

Cabe destacar que el anuncio de alto el fuego temporal ocurrió para permitir la apertura de corredores humanitarios que a su vez brindaron la posibilidad de la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este de Ucrania.

La tercera ronda de las negociaciones entre Rusia y Ucrania tendrá lugar el lunes 7 de marzo, así lo dio a conocer David Arakhamia, un miembro de la delegación ucraniana, en el décimo día de la invasión rusa.

“La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el lunes”, escribió Arakhamia en su cuenta de Facebook.

Recordemos que, desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el 24 de febrero, ambos países se han reunido en dos ocasiones, la primera vez el lunes, en la región de Gómel, en Bielorrusia, cercana a la frontera ucraniana, sin grandes avances.

La segunda fue este pasado jueves 3 de marzo, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, en la localidad de Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, según fuentes bielorrusas y rusas.

Este segundo encuentro no se lograron detener los combates, pero se acordó la apertura de corredores humanitarios.

La apertura de dos corredores humanitarios en Mariúpol y Volnovaja, en el sureste de Ucrania, para desalojar a la población civil, anunciada por Rusia, quedó suspendida por operaciones militares de las que ambas partes se acusaron mutuamente.

Rusia acusó a los batallones nacionalistas ucranianos de impedir el desalojo de la población civil de estas dos ciudades y aseguró que de las 215 mil personas a las que se iba a permitir la salida de estas ciudades “nadie llegó a los corredores humanitarios abiertos”.

El jefe del Centro Nacional para el Control de la Defensa (NTsUO) de Rusia, Mikhail Mizintsev, indicó, según la agencia oficial TASS, que Moscú cumplió “todas las condiciones de la parte ucraniana, tanto en términos de las horas, como la ruta y la seguridad”.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los nacionalistas y las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovecharon la tregua humanitaria para “reagrupar unidades” en las posiciones defensivas y en todo Mariúpol.

Asimismo, detalló que las fuerzas rusas recibieron fuego de artillería a las 10:08 h del tiempo local desde Mariúpol y “fuego continuo desde Volnovaja desde las 10:11 h hasta las 10:21, cuando el alto el fuego anunciado por Moscú tenía que haber empezado a las 10:00 h de la capital rusa.

Por su parte, las autoridades ucranianas afirmaron que las operaciones militares rusas impidieron la salida de miles de civiles ucranianos para ponerse a salvo.

“Debido a que l a parte rusa no respeta la tregua y continúa el bombardeo tanto de la propia Mariúpol como de sus alrededores, por motivos de seguridad, se aplaza la evacuación de la población”, escribió el Ayuntamiento en su cuenta de Telegram.

“Pedimos a todos los ciudadanos de Mariúpol que se marchen (de los puntos de concentración y recogida) y vayan los refugios”, añadió.

Este 5 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania, en los 10 días desde que comenzó la intervención armada en ese país, que calificó de “decisión difícil”.

Rusia había anunciado el cese al fuego con el fin de permitir la evacuación de civiles en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja para que pudieran escapar hasta Zaporiyia.

La evacuación estaba programada para comenzar este sábado 5 de marzo a las 11:00 am hora local. Sin embargo, el concejo de Mariúpol publicó un mensaje en Telegram diciendo que en la región de Zaporiyia, donde debe terminar el corredor humanitario, todavía había combates.

Serhiy Orlov, alcalde encargado de Mariúpol, le dijo a la BBC que su ciudad seguía siendo atacada.

"No hay alto al fuego en Mariúpol y no hay alto al fuego a lo largo de la ruta. Nuestros civiles están listos para escapar, pero no pueden escapar bajo los bombardeos", puntualizó Serhiy