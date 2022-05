Covid-19. ¿Cuál es la situación en China?

Comparta este artículo

PEKÍN, China.— A pesar de que China aplica una severa política de “tolerancia cero” hacia el nuevo coronavirus, actualmente atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que está causando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.

Contagios recientes en China

El número total de contagiados activos en China continental asciende a 7,229, 444 de ellos en estado grave.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Sanidad, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 220,958 personas en el país y fallecieron 5,203.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 3.8 millones de contactos cercanos con infectados, de los cuales 363,739 continúan en observación.

Este jueves, las autoridades sanitarias informaron la detección de 1,680 casos asintomáticos, 1,630 de ellos locales, la mayoría en Shanghái, aunque Pekín no los contabiliza como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

Los quince contagios restantes, hallados entre viajeros procedentes del extranjero, se detectaron en diversas regiones del país.

Las provincias con mayor número de casos de transmisión comunitaria fueron Shanghái con 144, Pekín con 35, Henan con 21 y Qinghai con 13

La institución también informó que, hasta la medianoche de ayer, se dio de alta a 571 pacientes tras superar con éxito la Covid-19.

China reporta cinco fallecimientos y 237 nuevos contagios de Covid-19

Este jueves, la Comisión Nacional de Sanidad de China reportó cinco nuevas muertes a causa de la Covid-19 y la detección de 237 nuevos positivos en pruebas de coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 222 de ellos por contagio local.

Todos los fallecimientos se registraron en Shanghái, convertida desde hace un mes en el epicentro de los rebrotes en el país asiático y cuyos 26 millones de habitantes permanecen desde hace un mes en estricto confinamiento.

Pruebas masivas anticovid

A partir de mañana y hasta el próximo domingo, el gobierno chino llevará al cabo nuevas rondas de pruebas masivas de ácido nucleico en 12 distritos de Pekín, como parte de la carrera contra el tiempo que mantiene la capital china para contener el reciente resurgimiento de contagios de Covid-19.

Durante una conferencia de prensa que ofreció hoy jueves, Xu Hejian, portavoz del Gobierno municipal de Pekín, explicó que los 12 distritos son todos los urbanos y los suburbanos principales: Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing y el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Pekín.

El portavoz pidió a los residentes reducir los flujos de personas para cortar la cadena de transmisión del virus, asegurando que la operación habitual de la ciudad, así como el suministro de productos diarios no se verán afectados.

En la reunión con los representantes de los medios, Pang Xinghuo, subdirectora del centro municipal de prevención y control de enfermedades de Pekín, dijo que Pekín reportó 36 nuevos contagios de Covid-19 de transmisión local entre las 15:00 horas del miércoles y las 15:00 horas de hoy jueves (hora local).

Además, 32 casos fueron detectados entre personas bajo gestión cerrada y cuatro en revisiones masivas en comunidades, dijo Pang, y añadió que de los nuevos contagios, 32 son casos moderados o leves y cuatro son portadores asintomáticos.

Pekín ha reportado 928 contagios de transmisión local desde el 22 de abril. Actualmente, tiene 17 áreas de alto riesgo y 37 áreas de riesgo medio de Covid-19.

"Irresponsables" críticas de la OMS

Ayer miércoles, China defendió su dura estrategia contra el Covid-19 y tachó de “irresponsables” las críticas expresadas el día anterior por el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El martes pasado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ofreció una conferencia de prensa junto a Mike Ryan, jefe de emergencias de la organización, en la que dijo que todas las medidas de control pandémico deben “mostrar el respeto debido a los derechos humanos e individuales”.

El Jefede de la OMS dijo que mantuvo conversaciones con expertos chinos sobre la necesidad de cambiar a una nueva estrategia ahora que se sabe más sobre el virus.

"Cuando hablamos de ‘cero Covid’, no creo que eso sea sostenible, dado el comportamiento del virus ahora y lo que esperamos en el futuro”, dijo Tedros.

Por su parte, Ryan dijo que los países deben “equilibrar las medidas de control, el impacto en la sociedad, el impacto en la economía. No siempre es un cálculo fácil de hacer”.

Por lo anterior, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Exteriores, dijo en conferencia de prensa que “esperamos que personas relevantes puedan ver la política china de prevención y control epidémico de forma objetiva y racional, conozcan más sobre los hechos y eviten comentarios irresponsables”.

“La política de prevención y control epidémico del gobierno chino puede aguantar la prueba de la historia, y nuestras medidas de control y prevención son científicas y efectivas”, añadió Zhao, que describió a China como “uno de los países más exitosos del mundo” en el control de la epidemia.

En su oportunidad, Wu Huanyu, subdirector del Centro de Shanghái de Control de Enfermedades, defendió la estrategia de “Cero Covid” para eliminar un brote ya en retroceso. Dijo que aunque se habían hecho progresos, cualquier levantamiento de las medidas de control podría permitir un repunte.

“Al mismo tiempo, este es el momento más difícil y crítico para que nuestra ciudad llegue a cero Covid”, aseguró Wu.

La aplicación de la estrategia "Cero Covid"

La aplicación de las políticas de "Cero Covid" han ocasionado un resentimiento considerable en Shanghái, donde algunos vecinos llevan más de un mes confinados. El dia de ayer, más de dos millones de personas de la ciudad seguían confinadas a sus complejos residenciales.

Por el momento, parece que se detuvo la reapertura de la ciudad que alberga el puerto de más actividad del país, la principal bolsa y miles de firmas comerciales chinas y extranjeras.

Además del costo humano, mantener la política de "Cero Covid" se está cobrando también un costo económico.

China lucha contra la depresión económica por el Covid-19

Los dirigentes chinos se esforzaban por revertir una depresión económica sin renunciar a las tácticas antivirus que obligaron al cierre de Shanghái y otras ciudades.

El gobierno de China ha declarado que su objetivo de “Cero Covid” para prevenir todas las infecciones tiene prioridad sobre la economía. Es una decisión con implicaciones globales.

China mantuvo las cifras de infección bajas hasta principios de este año con una estrategia que confinó ciudades enteras, pero que supuso costos elevados.

Actualmente, Pekín lleva a cabo una “limpieza dinámica” que sella edificios o barrios si se encuentran infecciones y, debido a los miles de nuevos casos de la variante ómicron que se registran cada día, la mayoría de los 25 millones de habitantes de Shanghái han tenido que permanecer en sus casas. Grandes zonas de Pekín y otras ciudades con decenas de millones de habitantes también están cerradas.

La situación afecta la actividad en las fábricas y obstaculizando el flujo mundial de mercancías, lo que aumenta los riesgos de inflación en Estados Unidos y Europa. El gasto de los consumidores es débil, lo que enfría la demanda china de productos importados.

El gobierno chino ha ofrecido la devolución de impuestos y otras ayudas a los empresarios en apuros con los que Pekín cuenta para crear empleo. El primer ministro Li Keqiang, el líder número dos, advirtió la semana pasada que la situación del empleo es “compleja y sombría”.

A pesar de las promesas de ayuda, los pronósticos dicen que el crecimiento económico en el trimestre actual caerá hasta un 1.8% con respecto a hace un año, desde un anémico 4.8% en el último trimestre. El crecimiento para todo el año se prevé que sea tan bajo como un 3.8%, por debajo del objetivo oficial del partido gobernante del 5.5% y menos de la mitad de la expansión del 8.1% de 2021.

Las autoridades chinas aumentaron esta semana las restricciones en Shanghái tras una breve reapertura. La decisión frustró a vecinos que confiaban en que el confinamiento declarado hace más de un mes se relajara por fin, después de quejas por falta de comida y cuarentenas en las que algunas personas se vieron obligadas a entregar las llaves de su casa.

La política “Cero Covid” ha evitado que se pierdan 1.5 millones de vidas

Ayer miércoles, el periódico South China Morning Post, publicó un artículo sobre un estudio elaborado por la Universidad de Fudan, de Shanghái, y publicado por la revista científica Nature Medicine, el cual estima que la política de “Cero Covid” implementada por el gobierno de China está evitando hasta 1.5 millones de muertes.

En la publicación se lleva al cabo una proyección de lo que habría ocurrido desde marzo en caso de que un brote de ómicron con 20 casos iniciales y sin vigilancia no hubiera sido controlado con las restricciones impuestas por el Gobierno de China en ciudades como Shanghái, que lleva casi dos meses confinada.

Una ola de contagios sin controlar ocasionaría un “tsunami de casos de Covid-19” que llegaría a causar hasta 112 millones de infecciones sintomáticas y 1.55 millones de decesos, según el estudio, realizado por expertos chinos y supervisado por expertos de la Universidad de Indiana y de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Los científicos firmantes de la publicación pronosticaron asimismo un colapso del sistema sanitario nacional teniendo en cuenta estas cifras, la eficacia de las vacunas chinas y el hecho de que, a mediados de marzo, aún había 52 millones de personas mayores de 60 años sin haber recibido una pauta completa de vacunación.

Pero, a su vez, el estudio sugiere unas medidas que, de llevarse al cabo, podrían equiparar el Covid-19 a una gripe estacional en China, con una cifra de decesos que rondaría los 88,000, siempre que el nivel de vacunaciones de las personas mayores alcance el 97 % y que la mitad de los casos sintomáticos sean tratados con terapias antivirales.

Las autoridades chinas han defendido la eficacia de su estrategia de “Cero Covid“, que hasta ahora les ha permitido doblegar a otras variantes con medidas como confinamientos y preubas masivos ante cualquier rebrote, así como con el cierre prácticamente total de las fronteras desde hace más de dos años.

En las últimas jornadas, y a raíz del creciente malestar por la dureza de las medidas en zonas como, precisamente, Shanghái, el Politburó -órgano de dirección del Partido Comunista (PCCh)- insistió no solo en continuar con la citada estrategia sino también en “luchar” contra quienes la pongan en duda o la critiquen.

Shanghái limpia casas y cierra el Metro

La ciudad de Shanghái estableció una nueva estrategia por enfrentar los nuevos rebrotes de coronavirus luego de un período breve de mitigación.

El martes pasado, el servicio del Metro fue suspendido en las dos únicas líneas que seguían operando, es la primera vez que todo el sistema de la ciudad ha sido cerrado, dsegún publico The Paper, un medio noticioso en Internet.

También se vio a personal con equipos de protección entran a las viviendas de personas infectadas con coronavirus para rociar desinfectante, al mismo tiempo, se ha solicitado que los contagiados dejen sus llaves con un voluntario de la comunidad si fuera necesario que los trasladen a un centro de cuarentena, con el fin de que los trabajadores que realizan la desinfección puedan ingresar.

En semanas recientes, en algunas áreas, las personas han recibido órdenes de quedarse en sus casas de nuevo para un “período tranquilo” tras permitírles salir para compras limitadas.

La mayor parte de la metrópolis de 25 millones de habitantes permanece confinada en sus apartamentos o complejos residenciales, aunque se ha producido una cierta relajación en las zonas suburbanas sin nuevos casos comunitarios.

El número diario de casos en la ciudad bajó a alrededor de 3,000 el lunes, desde su pico de 26,000 a mediados de abril. La mayor ciudad de China reportó además seis nuevos decesos relacionados con el Covid-19, elevando a 553 el total de víctimas mortales del brote.

La capital del país, Pekín, inició el martes otra ronda de tres días pruebas masivas de detección del virus para millones de residentes, en un intento de evitar que un brote activo alcance la magnitud del de Shanghái. La ciudad, que el lunes registró 74 nuevos casos, ha aislado edificios y complejos residenciales, cerró unas 60 estaciones de metro y prohibió comer en los restaurantes, que solo pueden ofrecer comida para llevar y a domicilio.

El confinamiento en China pega a México

Durante una entrevista, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, señaló que el confinamiento que se registra en diversas ciudades de China impacta ya a México, debido al retraso en la llegada de suministros.

Ante esa situación, la funcionaria dijo que pueden tomarse alternativas como buscar otros proveedores e incrementar el contenido nacional de los productos.

La secretaria expuso que a la fecha no se puede hablar de escasez por el confinamiento chino, sino de retrasos en los tiempos de entregas, aunque no puede descartarse que haya falta de componentes.

“Ya empezó el impacto, ahora que ellos (los chinos) cerraron otra vez y luego de que se complicó de alguna manera con el tema de la guerra en Ucrania. Fue coincidente el tiempo en que empezaron, vinieron dos ingredientes adicionales“, explicó.

Dijo que hay presiones para las cadenas de producción en el país, considerando que hay una demora de 60 días para traer insumos de Asia a México.

Sin embargo, aclaró que la situación se puede describir como “problemas de suministro; no me gustaría hablar de escasez, pero no quiere decir que no pueda pasar".

Y agregó, "hay empresarios que diversifican su oferta de productos al no tener necesariamente el bien que se les pide. Por ejemplo, hay fabricantes de telas que no pueden ofrecer cierto diseño y tienen que proponer otro".

Ante esa situación la funcionaria señaló que, “quedan alternativas como aumento de contenido nacional y buscar encadenamientos nuevos".

De acuerdo con datos del Banco de México y la Secretaría de Economía, el comercio total entre México y China en 2020 ascendió a 81,579 millones de dólares, de los cuales 7, 969 millones son exportaciones de productos mexicanos.