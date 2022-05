Rusia podría destruir a los países de la OTAN en 30 minutos: colaborador de Putin

CIUDAD DE MÉXICO.- Rogozin, uno de los funcionarios más allegados al presidente Vladimir Putin, advirtió en su cuenta de Telegram que Rusia podría destruir a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 30 minutos, "pero no debemos permitirlo, porque las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares afectarán el estado de nuestra Tierra".

Por ello, continuó, tendremos que derrotar a este enemigo económica y militarmente más poderoso a través de medios militares convencionales".

En febrero, tras el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, Putin puso a las fuerzas de disuasión nuclear en alerta. El mandatario ruso ha señalado que dichas fuerzas entrarían en acción en caso de una "amenaza a la seguridad nacional".

¿Qué ha hecho la OTAN para ayudar a Ucrania?

Rogozin aseguró que "la OTAN está emprendiendo una guerra contra nosotros. No la ha declarado, pero eso no cambia nada. Ahora es obvio para todos". Los países de la OTAN no han intervenido en la guerra, dado que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica.

Sin embargo, han proveído de armas y han llamado a Putin a poner fin a la guerra de forma incondicional. El mes pasado, Rogozin anunció que Roscosmos dejaría la Estación Espacial Internacional. También amenazó con hacer salir de órbita y dejarla caer sobre suelo europeo o estadounidense.

En su mensaje en Telegram, afirmó que la "operación militar especial" emprendida por Putin en Ucrania ya va "más allá de su significado y geografía original… Es una guerra por la verdad y el derecho de Rusia a existir como Estado único e independiente".