China suspende el diálogo con EE.UU. por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán

PEKÍN, China.— Este viernes, China anunció la suspensión de los diálogos abiertos con Estados Unidos en cuestiones que van desde el cambio climático y las relaciones militares a la lucha antidroga en respuesta a la visita a Taiwán que realizó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Las medidas, que se producen en medio de las deterioradas relaciones entre Pekín y Washington, corresponden a una serie de acciones de China por la polémica visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Las maniobras del ejército chino con fuego real en el estrecho de Taiwán comenzaron un día después de la visita de Pelosi y terminarán el domingo.

Otras medidas impuestas por China

El Ministerio de Exteriores chino dijo que se cancelaría el diálogo entre los comandantes regionales y los jefes de los departamentos de Defensa de Estados Unidos y China, así como las conversaciones sobre seguridad marítima militar.

Se suspenderá la cooperación sobre el retorno de inmigrantes ilegales, las investigaciones penales, la delincuencia transnacional, el tráfico de drogas y el cambio climático, precisó el ministerio.

"Ataque" a la soberanía de China

A través de un comunicado, el ministerio informó que decidió las medidas porque Pelosi visitó Taiwán “sin tener en cuenta la fuerte oposición y las protestas serias de China”.

China acusó al gobierno del presidente Joe Biden de atacar la soberanía china, aunque Pelosi es la jefa del poder legislativo del gobierno y Biden no tenía autoridad para impedir su visita.

Próximo congreso del Partido Comunista chino

Las acciones de China ocurrieron antes de un congreso clave del Partido Comunista a finales de este año, en el que se espera que el presidente Xi Jinping obtenga un tercer mandato de cinco años, como líder del partido.

Este viernes, China afirmó que en sus maniobras militares participaron más de 100 aviones y 10 buques de guerra en los dos últimos días, y anunció sanciones contra Nancy Pelosi y su familia.

La agencia noticiosa china Xinhua reportó el viernes que en las llamadas “operaciones conjuntas de bloqueo”, que se llevan a cabo en seis zonas ante la costa de Taiwán, se emplearon aviones de combate, bombarderos, destructores y fragatas.

Prueba China nuevos misiles

El mando militar oriental chino probó también nuevas versiones de misiles que, según aseguró, alcanzaron objetivos no identificados en el estrecho de Taiwán “con precisión”. Entre ellos había proyectiles que sobrevolaron la isla y cayeron en el Pacífico, dijeron funcionarios militares a medios estatales.

"Recuperemos Taiwán"

En la costa china frente a Taiwán, los turistas se congregaban el viernes para tratar de ver a cualquier avión militar que se dirigiera a la zona de los ejercicios. Se podía oír a los cazas sobrevolando la zona mientras los turistas tomaban fotos y coreaban “Recuperemos Taiwán” mirando a las azules aguas del estrecho desde la isla de Pingtan.

Reacciones de los ciudadanos por la visita de Nancy Pelosi

La visita de Pelosi despertó reacciones entre los ciudadanos chinos. Wang Lu, un turista de la provincia vecina de Zhejiang, dijo sobre la respuesta del gobierno: “Nos hace sentir que nuestra patria es muy poderosa y nos da confianza de que el regreso de Taiwán es una tendencia incontenible”.

China es un “país poderoso y no permitirá que nadie ofenda su propio territorio”, dijo por su parte Liu Bolin, un estudiante de secundaria de visita a la isla.

Su madre, Zheng Zhidan, fue algo más moderada. “Somos compatriotas y esperamos vivir en paz”, dijo Zheng. “Deberíamos vivir en paz unos con otros”.

En Taiwán apoyan mantener el statu quo

Los habitantes de Taiwán apoyan abrumadoramente mantener el statu quo de la independencia de facto y rechazan las exigencias de unificación de Pekín.

El viernes por la mañana, China desplazó buques militares y aviones de guerra al otro lado de la línea media del estrecho, afirmó el Ministerio de Defensa taiwanés, cruzando la que, durante décadas, había sido una zona de distensión no oficial entre las dos partes.

Misiles chinos caen en zona exclusiva de Japón

Cinco de los misiles disparados por China desde el inicio de los ejercicios cayeron en la zona económica exclusiva japonesa, frente a Hateruma, una isla en el extremo sur del archipiélago, dijo el ministro de Defensa nipón, Nobuo Kishi. Dijo que Japón protestó por estas acciones ante China al tratarse de “graves amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad del pueblo japonés”.

El Ministerio de Defensa nipón apuntó más tarde que cree que otros cuatro proyectiles, disparados desde la costa de Fujian, en el sureste de China, sobrevolaron Taiwán.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo que los ejercicios militares chinos en las inmediaciones de Taiwán representan un “grave problema” que amenaza la paz y la seguridad de la región.

China llama a consultas a diplomáticos europeos

También se informó que China llamó a consultas a los diplomáticos europeos en el país para protestar por los comunicados emitidos por el Grupo de los Siete y la Unión Europea, que criticaron las amenazantes maniobras de su ejército en torno a Taiwán.

El Ministerio de Exteriores dijo el viernes que el viceministro, Deng Li, hizo “declaraciones solemnes” acerca de lo que calificó de “interferencia gratuita en los asuntos internos de China”.

Deng afirmó que China “impedirá la división del país con la más firme determinación, empleando todos los medios y a cualquier precio”.

Según el Ministerio de Exteriores chino, la reunión se celebró el jueves por la noche, pero no reveló qué países participaron. En la víspera, China canceló una reunión de cancilleres con Japón para protestar por la declaración del G7 que exponía que los ejercicios no estaban justificados.

La periodista de The Associated Press Ellen Knickmeyer en Washington, D.C. contribuyó para este despacho