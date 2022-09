Texas declara a los cárteles mexicanos como terroristas: 'Es hora de que los tratemos de esa manera'

MILDLAND.- El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas" e instó al Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para mantener seguros a sus ciudadanos.

Frente a medios de comunicación, el gobernador Abbot envió al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris una carta en la que solicitó clasificar como "terroristas" federales al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo letal.

"Los cárteles son terroristas, y es hora de que los tratemos de esa manera. De hecho, más estadounidenses murieron por envenenamiento con fentanilo el año pasado que todos los ataques terroristas en todo el mundo en los últimos 100 años", afirmó el gobernador de Texas en su oficio.

I also sent a letter demanding the Biden Admin. classify Mexican drug cartels operating in Texas as terrorist organizations.



Texas is stepping up to get these gangs & deadly drugs off our streets. pic.twitter.com/nhfeVo2ESm