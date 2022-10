El arcoíris también brilla en Yucatán: informe denuncia los avances y retrocesos por una comunidad

Indignación, Unasse y el Colectivo por la Protección de todas las familias en Yucatán presentaron el martes el documento “El arcoíris también brilla en Yucatán”, que es el informe histórico de los avances y retrocesos en los derechos de la población LGBTIQA + en la entidad.

La presentación del informe se realizó en el marco del Día de salir del closet, y tuvo lugar en el restaurante Amaro, donde la abogada Lourdes Medina, del equipo Indignación; recordó que su lucha en la entidad comenzó justamente en ese lugar hace 14 años, a través del diálogo y formulación de preguntas, que sumaron a su activismo.

"Además del activismo que se realizaba con la marcha del orgullo todos los meses de junio de cada año, además de las exigencias que ya se hacían por los derechos de las personas que tenían esta condición de VIH o de Sida; se empezó a preguntar qué otras acciones se tenían que dar para poder hacer reconocimiento del matrimonio, concubinato, derecho de la familia, derechos sociales, y otros derechos que tienen todas las personas".

En ese sentido, destacó la importancia de poder leer la dedicatoria que viene en este informe, que cita:

En este informe tiene todo este recuento histórico de las luchas más importantes que la comunidad de la diversidad sexual en Yucatán ha encabezado no solamente en el estado, que -acusan- se ha mostrado totalmente discriminatorio a sus derechos por lo que han tenido que llevar su lucha a instancias más grandes o las últimas instancias del país como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Hay todavía muchos desafíos pendientes. No es un trabajo de una sola persona sino de varias organizaciones, colectivos que han mostrado su interés su fuerza y sobre todo esta lucha por reivindicar estos derechos".

El informe contó con la colaboración de abogadas y abogados que han participado desde lo jurídico por este reconocimiento y cómo se ha realizado esta luchas por la legislación del matrimonio igualitario en Yucatán desde la versión de esos amparos que tuvieron que tramitar para poder lograr el matrimonio de las parejas del mismo sexo.

También está todo el tema del reconocimiento de los derechos de la familia que tienen las parejas del mismo sexo, como es la maternidad subrogada tanto de las parejas homoparentelas como lesbomaternales, además de las estadísticas de las deudas sociales pendientes por resolver en instancias como el Imss y el Isste, entre otros.

Amelia Ojeda, de Unasse expuso que en este material se presenta todo este proceso de lucha que se ha seguido y que poco a poco han vencido con estrategias jurídicas.

Sin embargo, aunque ya se han dado cambios en la norma sobre todo con relación al matrimonio y concubinato; la deuda continúa con relación a filiación, no se está todavía aceptando el registro de hijos e hijas aunque se hayan casado después de la reforma. También existe una deuda que pagar con la comunidad trans.

En el 2018 se presentó una iniciativa para las personas transexuales que hasta la fecha no se discutió e incluso se han desechado junto con todas las demás que estaban atrasadas, denuncian. Es por esto que organizaciones ya trabajan para visibilizar a este sector de la comunidad. .

Con respecto a todas las demás políticas públicas; como tiene que ver el cambio de documentos, en la Secretaría de Seguridad Pública se han presentado obstáculos para ello, igual en Relaciones Exteriores.

Por su parte Alex Orue, del colectivo por la Protección para todas las familias en Yucatán felicitó al equipo de indignación por este trabajo editorial y a todas las personas que colaboraron con éste. Comentó que lo estuvieron revisando e invito a las personas a leerlo.

"Fue como agridulce leer justo la cronología (de esta lucha), yo no soy originario de Yucatán, llegué hace 7 años y llegué porque me enamoré. Y aquí decidí hacer mi hogar y me di cuenta que justo había muchos obstáculos para que mi familia fuera reconocida y me tomó un rato hacer conexiones con la sociedad civil, LGBTIQA+ de Yucatán, de conocer la historia, de quiénes han llevado la batuta y ver qué podía yo hacer para sumar".