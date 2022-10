Congreso de Yucatán analiza con calma la reforma militar

La celeridad con la que otras legislaturas del país aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados, que extiende el plazo del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública hasta 2028, no es motivo para que Yucatán lo apruebe a toda prisa.

“El Congreso de Yucatán va ir con un poquito más de calma, en ese sentido, vamos a tomar las mejores decisiones”, señaló el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo y coordinador de la fracción del PAN.

Entrevistado sobre el motivo por el cual no se turnó en la sesión de ayer de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación dicha minuta, el diputado Lozano Poveda señaló que son muy respetuosos de las decisiones de otras legislaturas del país, pero el Congreso de Yucatán lleva su propio proceso, le dan puntual seguimiento a este caso y si ayer no se distribuyó la minuta sobre la reforma federal es porque apenas en la sesión ordinaria del miércoles el Pleno determinó remitirlo a esta comisión para que conociera del tema. Sin embargo, muy pronto los diputados integrantes de la comisión lo analizarán y avanzarán en ese proceso legislativo.

¿No se está retrasando a propósito?, se le preguntó.

“No, para nada, en lo más mínimo. Hay un buen nivel de coordinación tanto con el Congreso federal como con el Ejecutivo federal, hay un respeto institucional ante todo, pero también nosotros tenemos la obligación como representantes populares de tomar este tema con toda responsabilidad y no andar corriendo ni andar a las prisas porque no es un tema menor”, respondió. “Es un tema que requiere de toda la atención, no solamente de los miembros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sino también de todos los diputados y en ese sentido vamos a trabajar”.

Se le planteó que 17 legislaturas ya votaron a favor de la minuta, pero el líder de la bancada panista no ve alguna complicación por ese motivo. Ni siquiera considera que Yucatán podría ser la diferencia, sino que la mística de esta legislatura es privilegiar el diálogo, el consenso, el acuerdo y ello no pueden construirlo si van corriendo. Tienen que ir a un paso muy claro hacia la responsabilidad en un tema tan delicado, donde de repente algunas voces hablan de tomar en cuenta el panorama nacional.

“El PAN centrará su postura de lo que sucede en Yucatán, tiene que ser prioridad al momento de tomar una decisión en materia de seguridad, donde el estado es un modelo adecuado que se podría replicar en otras entidades del país”.

Iniciativa

En la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, continúa el avance de varias iniciativas.

Para la iniciativa de reforma de la Constitución Política del Estado para el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas y de otros originarios que tengan asentamientos en Yucatán, que impulsa la diputada presidenta de la comisión, Carmen González Martín (PAN), se propuso la realización de una reunión de trabajo con los legisladores para acordar las fechas en que se llevará al cabo el proyecto de protocolo para realizar la consulta a los pueblos y comunidades en el ejercicio de su libre determinación.— Joaquín Chan