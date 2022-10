Arranca el programa “Apoyo Seguro” del gobierno del Estado; mil brigadistas recorrerán Yucatán

A partir de hoy mil brigadistas del gobierno del Estado recorrerán el territorio yucateco, con el nuevo programa “Apoyo Seguro” “asistentes del pueblo, para difundir y ver que la ciudadanía aproveche todos los programas de esta administración estatal, con el fin de verificar además “que todo se haga bien y componer lo que esté mal”, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Para motivar a estos mil brigadistas reunidos en el Gimnasio Polifuncional del IDEY en la calle 60 frente al Estadio Salvador Alvarado el mandatario estatal les ofreció que cada mes elegirán al “Brigadista del mes”, en cada una de las 10 regiones en las que dividieron al Estado para hacer sus recorridos, y les darán 15 mil pesos a cada uno, y al cumplirse el año de este programa seleccionarán al “brigadista del año”, para compensarlos con 100 mil pesos.

Juntos estamos transformando los apoyos, para que cada vez sean más y mejores, queremos que estos lleguen a cada rincón del estado, por eso lanzamos #ApoyoSeguro ... (1/2) pic.twitter.com/fK9M4YSNoL — Mauricio Vila (@MauVila) October 7, 2022

En su mensaje Vila Dosal dijo a los brigadistas que ellos serán su representante personal, son los que a su nombre visitarán a las y los yucatecos, para verificar que si requieren algún programa de apoyo, se los gestionen y si ya los tienen, verificar que se les otorgue de manera correcta, o si hay fallas, corregirlas.

“Pero no se vale portarse mal, menos portando el chaleco y la gorra azul, no se vayan a ponerse a caguamear, o hacer cosas indebidas, el uniforme e sagrado, son mis representantes personales, y si hacen las cosas mal, me dejan mal, no me gusta que me dejen mal, y no me conocen molesto”, les advirtió.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA.

