Organizaciones de la sociedad civil de Yucatán rechazan la propuesta de Reforma Electoral

MÉRIDA, Yucatán.— A través de un comunicado, diferentes organizaciones de la sociedad civil yucateca fijaron su postura sobre la propuesta de Reforma Electoral que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, las organizaciones manifestaron su preocupación ante la reforma electoral, porque consideran que "pone en vulnerabilidad el sistema que ha garantizado la transición pacífica del poder en los tres niveles de gobierno".

Agregan que "se unen al clamor popular respecto a la necesidad de proteger y salvaguardar al Instituto Nacional Electoral (INE)".

Manifestación pacífica en Mérida

También convocan a la ciudadanía a participar en una marcha el próximo domingo 13 de noviembre de 2022, a las 10 de la mañana, en el parque de la Colonia México, con el fin de manifestarse en forma pacífica.

En el documento, las organizaciones señala algunos de los argumentos que ha planteado el presidente López Obrador, así como diputados y miembros del Partido Morena sobre la Reforma Electoral:

• Que se deben eliminar tanto el INE como el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, porque no van a dejar que el sistema democrático siga avanzando.

• Que se debe eliminar el INE porque se utilizan muchos fondos públicos para mantenerlo, que cuesta muy caro.

• Que el presidente de dicho instituto, así como sus consejeros, tienen sueldos muy altos y que forman parte de una oligarquía.

• Que todos los inmuebles y patrimonio del INE deben ser regresados al pueblo.

• Que los magistrados del Tribunal Electoral deben ser elegidos por el pueblo.

• Que todos los legisladores plurinominales deben ser eliminados

Por otra parte, en el comunicado también se ofrecen los argumentos que presentan las organizaciones, estos son:

El INE es un instituto que, en los últimos 25 años, ha realizado procesos electorales legales y democráticos, lo que ha permitido la alternancia de funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno.

"No se puede decir que el INE y el Tribunal son instituciones que no han permitido el avance democrático del país. Todo lo contrario. De hecho, gracias a su trabajo, hoy el Partido Morena gobierna no sólo a nivel nacional, también ha obtenido mediante el voto, la titularidad del gobierno de 21 estados de la República", señala el comunicado, y subraya la gran cantidad de legisladores que tiene ese partido en el Congreso de la Unión como en los congresos de los estados.

El boletín también dice que, "es preocupante pensar, por qué no se reconoce su trabajo (el del INE) y se temen los resultados de las próximas elecciones. ¿Que en un estado democrático no es positiva la alternancia en el ejercicio del poder?".

"El INE es un instituto que cuesta muy caro al pueblo"

Sobre este punto, el comunicado dice, "Todas las instituciones del gobierno utilizan nuestros impuestos para llevar a cabo sus funciones de gobierno. El INE no es el instituto más caro. De hecho hay proyectos de la nación que han tenido un mayor impacto presupuestal. La democracia no es una labor sencilla. Es claro que siempre se pueden mejorar los procesos financieros y operativos de las instituciones. Pero eso no significa que se deban eliminar dichas entidades. Se podría hacer una reestructuración en sueldos y coadyuvar con la implementación de programas de eficiencia administrativa. No es necesario eliminar el INE ni el Tribunal para mejorar los procesos democráticos de la nación".

Y añade, "Es muy peligroso el designar una entidad intermedia en la administración y entrega del patrimonio del INE. Sin edificios, sin fideicomisos, ¿cómo se garantiza la operación del Instituto?".

"Es necesario que existan instalaciones seguras, que permitan el trabajo del personal para la organización y vigilancia de las elecciones, así como para contar votos y llenar actas. No se puede trabajar al aire libre".

Sobre la elección de magistrados

Las organizaciones de la sociedad civil yucateca consideran que, por ningún motivo, los magistrados deben ser elegidos por el pueblo, y consideran que, "Si los magistrados se eligen también por el voto popular, tendremos un sistema judicial a modo del partido en el poder".

La elección de consejeros

Sobre la elección de los consejeros del INE, en el documento se propone que, "Los consejeros deben cumplir con requisitos previamente establecidos en las leyes, y más aún, deberían acceder a sus puestos mediante exámenes de oposición", para de esta manera "garantizar que los mejores perfiles obtienen estos puestos".

Sobre la desaparición de la circunscripción plurinominal

Sobre este tema, el boletín señala que "La solución no es eliminar la figura" de las plurinominales, misma que "ha permitido que hoy el partido hegemónico haya podido crecer".

Agrega que, "Estas figuras permiten que minorías ideológicas puedan expresarse. Eliminarlas, sólo beneficiaría a quienes hoy ya ostentan el poder ejecutivo y legislativo del

57% de la nación".

"Tal vez la solución es reducir las curules del congreso, no eliminar las plurinominales", señala el documento.

El financiamiento de los partidos políticos

Sobre el financiamiento de los partidos políticos, el comunicado de la sociedad civil yucateca considera que, "si los partidos no cuentan con recursos públicos para su funcionamiento, tenemos el riesgo de que la vida política del país solo sea accesible para quienes tienen recursos. Esto no ayuda al pueblo, todo lo contrario".

El documento fue emitido por las siguientes organizaciones:

Conciencia y Derechos Humanos

Uniendo Caminos México

Frente Nacional por la Familia Yucatán

Unión Nacional de Padres de Familia

Red Pro Yucatán

Misión Rescate México

Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer (Cefim)

Más Humano AC

Donando Sangre

Salvemos una Vida AC

Organismos de Participación Democrática

Cáritas de Yucatán

Laicos Unidos para el Bien Común

Compartir Caridad

Lasec

Escuela DSI San Juan Pablo II

