Retos y oportunidades: destacan cómo crece la prensa con la tecnología

Las grandes corporaciones periodísticas del mundo aprovechan el mercado de ciberlectores no solo para superar el comportamiento en la venta de periódicos impresos y la crisis financiera, sino para aumentar con creces su audiencia, sus ingresos y patrimonio.

En la primera jornada del Congreso Digital Media Latam 2022, que comenzó ayer y concluye el viernes 18 en el Hotel Hyatt de Mérida, se planteó ante la audiencia internacional casos de éxito de varios periódicos mexicanos, como Sin Embargo (nativo digital); la plataforma de vídeo del periódico “El Universal” con un canal en YouTube que cuenta con 3.5 millones de suscriptores; “El Debate” de Sinaloa, que logró que el 65% de sus ingresos sean mediante su diversificación de contenidos y creación de sitios en línea especializados, y “El Heraldo de México”, el cual tuvo un resurgimiento a partir del uso de la tecnología y hoy tiene 11 medios verticales digitales y captura lectores de habla hispana en Estados Unidos, Canadá y España.

Falta de apoyo

Ante más de 200 estrategas y periodistas latinoamericanos y europeos, el presidente de la World Association of Newspapers and News Publishers (Wan-Ifra), Fernando de Yarza López-Madrazo, también presidente del grupo editorial Henneo de España, recriminó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que no apoye a los periodistas mexicanos y minimice las agresiones y muertes de los comunicadores.

Durante su discurso en la apertura de las conferencias, De Yarza López-Madrazo dijo que en julio pasado condenó el asesinato de periodistas en México, pero el mandatario mexicano calificó ese posicionamiento como parte de una campaña de desprestigio contra su gobierno de la 4T.

“Es inconcebible que frivolice la vida de las personas, como son los periodistas que arriesgan su vida por defender la democracia, por lucha por la verdad y defender la libertad de expresión”, destacó el líder de la Wan-Ifra.

Yucatán tuvo representación con periodistas y directivos de Grupo Megamedia, editor de Diario de Yucatán y otros periódicos impresos y digitales y como uno de los patrocinadores del congreso periodístico.

También por medio de la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, quien inauguró el evento a nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal. La funcionaria recomendó a los congresistas que visiten los sitios turísticos, además de las dos haciendas y cenotes que está en su tour, y miren a Yucatán porque hay muchas historias que pueden escribir.

Retos y cambios

Además del mensaje de bienvenida, Fernando de Yarza desarrolló el tema “La transformación del negocio”, donde dijo que Grupo Henneo pasó de ser un medio local de Zaragoza, España, a un medio internacional y plataforma tecnológica con una gran aceptación en poco más de una década.

El directivo relató parte de la historia de los 127 años de esa empresa editorial familiar y se declaró impulsor del empoderamiento de la mujer en los altos mandos de los periódicos, lo que le valió los aplausos de la asistencia. Además, es un creyente de que la tecnología y el talento de los periodistas son la base para continuar con éxito en esta industria de los medios de comunicación.

También recordó que los fundadores de la empresa editorial Henneo resistieron cinco guerras, dos de ellas mundiales, el acoso de regímenes políticos, dictaduras y monarquías y hoy la editorial tiene periódicos líderes en el mercado español.

“Durante 83 años la empresa tuvo 6 mujeres valientes al mando, que hicieron frente a las dictaduras. El que no crea que por convicción y justicia las mujeres deben estar involucradas en la gestión, que lo crea, a nosotros nos funciona muy bien”, recalcó.

Las crisis de los insumos la superaron con imaginación, creatividad y diversificación de los periódicos que distribuyen; sin embargo, el gran cambio, el gran salto hacia el crecimiento y consolidación lo dieron en 1995 con la incorporación del internet y más delante de la tecnología.

También reveló que para enfrentarse a las crisis de los periódicos con la caída de las ventas a partir del año 2000, recurrieron a estrategias como venta de artículos ajenos a la industria de medios, lo que fue un gran error porque se estaban alejando de su audiencia. Sin embargo, al detectar este error, lo enmendaron con estrategias de multimedia, innovación, contratación de talentos muy profesionales y la creación de unidades de negocios independientes que dan servicio a Grupo Henneo.

Hoy cuentan con un periódico líder en su país, como 20 Minutos, además de unidades de negocios, soporte y servicios como Henneo Media, Alayans, Factoría, Hiberus, Key Driverse, entre otras.

La clave de los medios, el interés de los lectores

Durante la primera jornada del Congreso Digital Media Latam 2022, también se llevó al cabo la mesa panel “Estrategias de desarrollo verticales: transformarse para transformar”, donde participaron Andrea Miranda, directora de Contenidos y Transformación Digital del Debate de Sinaloa, y Armando Kassian, director Digital del “Heraldo de México”, consultor asociado de Wan-Ifra México, quienes compartieron sus experiencias.

Andrea Miranda dijo que desde 1973 la empresa editorial organiza torneos de barrios de fútbol, boxeo y básquetbol y de allí surgieron publicaciones en papel que después se transformaron en contenidos digitales específicos y abarcaron otros segmentos hasta que hoy cuentan con 33 verticales digitales. Dieron tan buenos resultados estos eventos para la elaboración de contenidos especializados, al grado que de allí surgió el legendario campeón mundial de boxeo Julio César Chávez.

Por su parte, Armando Kassian recordó que “El Heraldo” estuvo apagado un tiempo, pero en 2017 pasaron a la era digital los contenidos de papel y hoy tienen 11 verticales con contenidos especializados que, algunos de ellos como Gastrolab y Panorama, tienen audiencia de habla hispana en Estados Unidos, Canadá y España.

Para el Debate la diversificación fue un acierto porque mientras unos sitios bajaban su audiencia, otros aumentaron. Otro acierto es la elección del nombre de la marca del producto, siempre eligen el que se apegue a la identidad del sitio y contratan a los mejores talentos que tengan pasión y conocimientos de cada suplemento especializado porque generan audiencias y comunidad al pensar como si fueran lectores.

“¿Qué rol juega la tecnología en este ecosistema que han creado?”, fue una de las pregunta del moderador a los panelistas.

“Estamos soportados firme y tecnológicamente, creemos que hay que cumplir con todo lo que marca la ley, si hay que quitar la publicidad, la quitamos, somos creyentes que si damos un contenido debe de estar visible para los usuarios”, explicó Andrea Miranda. “Estamos trabajando con equipos de Argentina, en la creación de marcas y con pensamientos de filósofos de los medios”.

Armando Kassian indicó que la tecnología es fundamental, la mitad del éxito de una página depende de la tecnología porque va de la mano con los contenidos.

Monetización

Respecto a la monetización de los periódicos digitales verticales, la directora digital de Debate recalcó que tienen sitios con mucho tráfico, al día de hoy la empresa tiene 34 propiedades y ello permite seguir pensando en el público lector. Los sitios digitales generan el 65% de ingresos, lo que da tranquilidad a la empresa editorial, capturan anunciantes impensables y aunque el mercado digital es la prioridad para continuar su crecimiento, mantendrán los periódicos de papel.

Para El Heraldo Group, la fuente de mayor ingreso son los verticales y por ello lo cuidan y consolidan los que han abierto porque es complemento de los periódicos de noticias.

El Debate tiene 242 periodistas y una cobertura en 32 ciudades, de Tijuana a Yucatán y continúan con la búsqueda de talento para hallar los perfiles correctos para cada sitio digital especializado.

Ambos panelistas coincidieron que las redacciones de los verticales son de 6 periodistas a 8 como máximo y deben de trabajar de manera independiente y en forma remota sin que haya la necesidad de que vayan a la oficina.

El tiempo de valoración de cada proyecto debe de ser mínimo de 6 meses y procurar que sean autofinanciables para que sea un negocio exitoso.

Durante su intervención, Ana María Reyes Fernández, directora de estrategia digital de Grupo Opsa, Honduras, compartió los alcances que la empresa ha tenido con su plataforma de first party data, MIDRI, una herramienta basada en tecnología de IA (inteligencia artificial), ML (machine learning) y NL (natural language), que permite segmentar audiencias a partir de sus intereses e impulsar campañas digitales con mayor precisión, generando valor y resultados tangibles a los anunciantes.

Durante la conferencia que impartió “Cómo los medios pueden generar valor a los anunciantes a través de su firts party data”, la ejecutiva habló sobre las ventajas de una plataforma de firts party data, tras explicar que estos son los datos o información que las empresas obtienen de las personas que acceden a su marca a través de campañas, formularios, redes sociales u otras herramientas de monitoreo.

Posteriormente Diego Vallejo Janne, Chief Digital Oficcer del periódico El Tiempo, de Colombia, habló sobre cómo la innovación puede ayudar a mantener y escalar los ingresos de la venta directa.

Recordó que en el ejercicio de data hay un negocio llamado mercadeo directo en el que se encuentra toda una base de datos segmentada con diferentes variables que permite activar a las audiencias y, debido a la capacidad del medio de generar contenido, esta data debe usarse para enfocar las baterías a estos mercados en forma directa.

En la misma línea se manifestaron Marala Janky de Financial Time y Jack Ades Cohen de Capital Digital, quienes abordaron el tema “Mantener la atención de las audiencias en una época de crisis en la atención”, en donde destacaron la importancia de la manera de presentar la información, para conseguir que el público permanezca en línea o se vaya.