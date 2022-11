Cierra con broche de oro Congreso Digital en Mérida

El Congreso Digital Media Latam 2022 cerró con broche de oro sus tres días de largas jornadas de conferencias y mesas panel con el tema “¿Pueden convivir el periodismo y las redes sociales?, con la participación del director general y fundador del diario digital Animal Político, Daniel Moreno, y la CEO y cofundadora de Telokwento, Sofía Torres.

La moderadora fue Martha Ramos Sosa, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana.

En esta última mesa panel, la directora de Wan-Ifra para Latinoamérica y España, Olga Britto, informó que en la edición de este año de Digital Media Latam asistieron casi 300 participantes de 15 países, 100 empresas de medios de comunicación y se ofrecieron 25 conferencias “por lo que fue un sólido regreso a la presencialidad”.

México volverá a ser la sede del DML 2023, siempre en noviembre, pero falta definir la ciudad que albergará el evento de periodismo más importante del continente americano.

Con el buen humor y rigor que caracteriza al periodista mexicano Daniel Moreno, la charla fue amena y de las pocas que hicieron reír a los congresistas por sus frases de humor blanco, pero también los sumió en la reflexión cuando debatieron si el periodista debe usar las redes sociales a su libre albedrío.

En su opinión, la credibilidad y confianza del periodista y del medio de comunicación está en riesgo si se sube al debate de temas polémicos, usa un lenguaje soez y demuestra parcialidad en temas políticos.

La moderadora Martha Ramos Sosa lanzó la primera pregunta para los panelistas: ¿Cómo deben de convivir los medios de información con los medios de difusión y que son las nuevas audiencias?

Nuevas audiencias

Sofía Torres respondió que hoy se habla de las nuevas audiencias y se cree que son personas menores de 35 años, cuando en realidad se mezclan generaciones, es una generación más diversa.

La audiencia joven son personas de 18 a 24 años, que son nativos de redes sociales, y de 24 a 34, que nacieron en la edad digital, antes de las redes sociales.

Para la audiencia joven la definición de noticias es más amplio, antes preferían la política, ahora es el medio ambiente, la justicia social, salud mental. Aunque creen que la juventud no le gusta leer noticias, en realidad sí leen, pero quieren una variedad de temas, buscan nuevas voces como hizo la Agencia Lupa con tik tok.

El periodismo ya no es de las grandes figuras, los jóvenes buscan diferentes formatos y voces, quieren contenidos con un tono más de activista. Ya no buscan noticias en redes sociales porque saben que no todos son imparciales. En la generación de ahora hay más credibilidad a medios que tienden a ser imparciales.

“Los medios tenemos una crisis de confianza, entrar a las redes es un reto, no hay una educación para identificar la marca”, dijo.

Daniel Moreno recordó un informe del Instituto Reuters, cuyo dato más relevante es la caída de la credibilidad de medios.

En México es del 10% en un par de años y se puede atribuir a la ríspida relación del presidente López Obrador con los medios.

El presidente dedica dos o tres horas diarias en su conferencia de prensa mañanera a los medios, a articulistas de opinión y críticos, y esos ataques se refleja en la caída de los medios. Aunque no es el único factor, sí es de tomar en cuenta y sí influye en la pérdida de credibilidad de la prensa que ataca.

“Las redes sociales nos recuerdan que ya no somos los únicos generadores de información, una nota te lo puede ganar un ‘twitero’, no con la metodología y rigor del periodismo, pero los medios compiten con la sociedad civil y los influencers”.

“Hay una contaminación de la información por los boots, pero es una plataforma indispensable porque nos permite estar en la conversación y nos permite difundir nuestra información”, puntualizó Daniel Moreno.— Joaquín Chan Caamal