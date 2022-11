Promete trabajar más por Mérida

“Tengo muy claro que mis jefes y patrones son ustedes los ciudadanos, por eso hoy vengo a rendirles cuentas y lo hago aquí en una plaza pública, de frente a ustedes”, expresó anoche Cecilia Patrón Laviada, diputada federal del PAN, al iniciar su primer informe de resultados de trabajo, entre reconocimientos y halagos que le hicieron previamente los presidentes de los comités estatal y nacional de su partido Acción Nacional.

Unos cuatro mil asistentes de diversos rumbos de la ciudad de Mérida, según los organizadores, además de alcaldes panistas de Progreso, Yaxcabá, Tekax, Muna, Huhi, Xocchel, la alcaldesa de Alvaro Obregón en la ciudad de México, la bancada panista del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, así como sus compañeros yucatecos de bancada en la Cámara de Diputados (excepto Elías Lixa Abimerhi), se dieron cita anoche en el campo de fútbol de Pacabtún, para escuchar el informe de Cecilia Patrón.

También asistieron representantes empresariales, los ex alcaldes Luis Correa Mena, Manuel Fuentes Alcocer y Ana Rosa Payán Cervera, aunque esta última ya no es panistas, y a quienes el dirigente estatal del PAN saludó como los arquitectos de la Merida con calidad de vida que hoy se tiene, así como representantes de las diputadas federal y estatal de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega Pacheco y Vida Gómez Herrera,entre otras personalidades, no solo del panismo yucateco.

Cecilia Patrón inició su informe resaltando la importancia de la rendición de cuentas y el reconocer que los patrones de los servidores públicos son los ciudadanos, ante quienes están obligados a rendir cuentas, como lo hizo anoche al dividir en tres partes su exposición, primero su trabajo de gestión que realiza desde su casa de enlace en esta ciudad, luego la parte legislativa que hace en la Cámara de Diputados y al final lo que sigue ahora.

En esta última parte, como si revelará sus aspiraciones por la alcaldía de Mérida según se maneja en los círculos políticos de la ciudad, expresó: “Mérida no me rindo por ustedes, seguiré luchando, si me canso que me empujen. Me siento agradecida, muy emocionada, y esto es solo el principio de lo que vamos a construir juntos en esta ciudad”.

En lo referente a sus gestiones luego de la presentación de un vídeo sobre sus actividades en esta ciudad, dio a conocer como ha beneficiado a la ciudadanía con cientos de acciones de sus programas Mesa Solidaria, Jornadas de la Salud, Talleres de Autoempleo Para el empoderamiento femenino, Más Visión, Talleres de Crianza Positiva, Arbol Móvil y Esterilización Móvil.

De su labor legislativa expuso las 12 iniciativas, ocho puntos de acuerdo y tres dictámenes que ha presentado junto con los alcances y objetivos de sus propuestas. Además anticipó parte de lo que planea a futuro, como la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Cáncer de Mama, el Reembolso de los gastos médicos a las personas mayores, y hacer nacional la Ley 3 de 3 contra la violencia, así como la Ley Vicaria.

Reconocimiento

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, destacó la labor de la funcionaria federal.

“Sé que lo que emprendas será exitoso, se que no paras de trabajar y siempre por el bien de las personas. Me consta que eres una mujer luchona, de las que no se doblan, ni se venden, cuenta siempre con el PAN”, señaló Cortés Mendoza.

A lo que Asís Cano Cetina, dirigente estatal de ese partido, agregó que es una mujer que cumple a cabalidad defender los intereses de la ciudadanía siempre es su primera prioridad, como lo demostró al ser la primera en emprender la lucha por la defensa de las estancias infantiles, al ser de las que frenaron las reformas eléctricas y ahora ha emprendido la lucha contra la tóxica reforma electoral.

“Por eso los ciudadanos y tu partido estamos orgullosos de su constancia, de su trabajo y estaremos a tu lado hasta donde quieras estar”, afirmó el dirigente.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA