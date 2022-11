Relatan incidentes en el teatro José Peón Contreras, en Mérida, por insuficiente mantenimiento

La cultura y las artes no están entre las prioridades del gobierno del Estado, que en los últimos años no ha destinado los recursos necesarios para su mantenimiento y, en consecuencia, han ocurrido algunos incidentes en lugares como el teatro José Peón Contreras, señala Erica Millet Corona, extitular de Sedeculta.



Erica Millet, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) hasta junio de 2021, recuerda los intentos que hizo para que se destinaran más recursos a esas áreas, pero resultaron en vano.

Como informó Diario de Yucatán, el pasado martes 1 de noviembre ocurrió un incendio en el interior del histórico teatro José Peón Contreras, que por fortuna fue controlado en unas horas y no dejó daños personales.

Hoy se suscitó un incendio en el Teatro José Peón Contreras, donde se encuentran trabajando el Cuerpo de Bomberos de la @sspyuc en coordinación con @procivy y la @PoliciaMeridaMx, aún cuando no hay personas lesionadas, existen situaciones de riesgo por la antigüedad del edificio. pic.twitter.com/5m8GQuu2Gb — Mauricio Vila (@MauVila) November 2, 2022

Millet Corona atribuyó el siniestro al descuido de inmuebles relacionados con el arte y la cultura a cargo del gobierno del Estado, que encabeza Mauricio Vila Dosal.

Retiran recursos para la cultura y las artes en Yucatán

La exfuncionaria nos proporcionó el siguiente relato de sus intentos para conseguir más recursos para el área de cultura y las artes en Yucatán, pero sin obtener buenos resultados:

A principios de 2019, durante la entrega de los trabajos de remodelación del Centro Cultural "La Ibérica”, iniciados por cierto durante la administración de Rolando Zapata Bello, tuve la oportunidad de expresar al gobernador Mauricio Vila la necesidad de invertir sendos presupuestos en los tres teatros que se encuentran bajo la responsabilidad y el resguardo del gobierno del Estado.

En un principio, 15 millones de pesos habían sido autorizados por la Secretaría de Obras Públicas para ese fin, pero fueron retirados de las cuentas pertinentes.

“Pues si ya no están, es que se necesitan para otra cosa”, me dijo (el gobernador) mientras hacíamos el recorrido por las renovadas instalaciones de “La Ibérica".

Otra negativa de recursos: "Hay prioridades"

Al acudir con el tema al entonces secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, me sugirió insistir. Así lo hice, pero en la reunión en la que expuse al gobernador los montos mínimos necesarios para darles atención a los teatros, en especial al Daniel Ayala Pérez, recibí una nueva negativa: “Hay prioridades”. Evidentemente la cultura y los teatros no eran una de ellas.

En la Reunión Nacional de Cultura celebrada en noviembre 2019 en Coahuila me acerqué con el tema a la secretaria Alejandra Frausto, quien me sugirió platicar con el arquitecto Arturo Balandrando Campos, titular de la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura Federal, con la esperanza de que el “Peón Contreras” aplicara para un programa de “Edificios Centenarios”.

Más adelante el mismo arquitecto me explicaría que por no ser un edificio federal no calificaba para ser atendido por esta vía.

Estalla lámpara en pleno concierto en el teatro Peón Contreras

El domingo 8 de marzo de 2020, en el que fuera el último concierto que presenciara en vivo el mecenas fundador de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Adolfo Patrón Luján, una lámpara del teatro estalló por calentamiento, obligando al director huésped Josep Vicent a detener el concierto para asegurarse de que el trombonista, sobre quien se precipitó, estuviera bien y que el incidente no hubiera pasado a mayores.

El mismo mes, poco antes del cierre de la convocatoria del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, consulté sobre la posibilidad de invertir al menos “uno o dos” millones de pesos para poder concursar por una cantidad similar de dinero de la Federación, nuevamente obtuve una negativa. Era entendible, por la pandemia.

Daños en el Peón Contreras por las lluvias de "Cristóbal"

En junio del mismo año las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Cristóbal” causaron importantes daños en la cabina de audio del teatro “Peón Contreras” que, si la memoria no me falla, fueron reparados con presupuesto de la Sedeculta y apoyo de la dirección de Figarosy.

Cae una moldura del techo del teatro

Por último, el 13 de noviembre de 2020 se desprende una moldura del techo del teatro precipitándose sobre la escalinata principal y el lobby. Afortunadamente el teatro se encontraba cerrado y no hubo daños humanos qué lamentar.

Se solicitó al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy) un dictamen y se involucró al INAH en el análisis de los daños, pero no hay evidencia de que el daño y lo que hay detrás de él haya sido reparado.