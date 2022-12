Cartas al Diario: sobre la partida de don Herbé Rodríguez Abraham

Recibimos de Jorge E. Torre Loria, exsecretario de Turismo, la siguiente carta:

Ayer nos enteramos del fallecimiento del que fuera alcalde de Merida en los años 80 el siglo pasado, D. Herbe Rodríguez Abraham que fue el primer alcalde que propuso cerrar el centro histórico de la ciudad al paso vehicular y volverlo peatonal como ya estaba implementándose en muchas ciudades de Europa y en Mexico, algunas ciudades ya estaban contemplándolo.

Entre el grupo de turisteros que pertenecíamos a la Cotey y que estábamos en la Canaco Servytur propusimos estudiarlo a fondo con el gremio de comerciantes y no tuvimos éxito y lo dejamos por la paz.

Pensamos que en ese entonces toda la actividad comercial de la ciudad se desarrollaba en el centro histórico y podría causar algún caos en las actividades comerciales y ya no lo seguimos impulsando.

Meses más tarde el Ing. Rodríguez Abraham propuso y lo llevó a cabo, cerrar la Plaza Grande y la calle 60 hasta Santa Lucía para realizar el programa de Merida en Domingo que fue un éxito y prevalece hasta hoy en día.

Ahora con el proyecto del corredor gastronómico que en conjunto están realizando el Ayuntamiento y el Gobierno estatal en la calle 60 con la 47, se da un paso adelante para que en un futuro cercano esas calles sean peatonales y Merida esté a la altura de muchas ciudades turísticas del mundo.

Y hablando del centro histórico vale la pena señalar algunas situaciones que están sucediendo y que las autoridades municipales o las personas que deben de vigilar esas arterias no están haciendo bien su trabajo. Encontramos que en el parque Hidalgo los que venden artesanías por las noches ya invadieron todo el frente del parque sobre la calle 60 afeando este sitio histórico que se remodeló en el gobierno municipal de Gaspar Gómez Chacón y después en en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco se volvió a intervenir y es cuando empezaron a instalarse estos ambulantes que al principio eran dos o tres, pero que a la fecha como señalé antes, ya ocupan todo el frente del parque.

Si la autoridad municipal ya les dio su anuencia para instalarse ahí y no pretende quitarlos cuando menos que los ordene, pues unos exhiben su mercancía en el suelo y otros en mesas de diferentes tamaños y que al no haber uniformidad deja el sitio verdaderamente horrible por no decir otra cosa.

Y en el Paseo de Montejo está sucediendo algo parecido; por las noches invaden las banquetas infinidad de carritos de marquesitas que si siguen así en pocos meses va a suceder lo mismo que en el parque Hidalgo.

Alguien en el Ayuntamiento no está haciendo su chamba.