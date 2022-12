En Mérida reciben apoyo de autoempleo

En Mérida crecemos juntos con acciones y programas que reflejen nuestra política pública de humanismo y cercanía, por esa razón trabajamos para proporcionar más oportunidades para el desarrollo económico de las familias que tienen como fuente de ingreso un emprendimiento, manifestó el alcalde Renán Barrera Concha en el sur de la ciudad, dice un boletín.

Durante la entrega de apoyos “Impulsamos la economía”, en la cancha de usos múltiples del parque Nueva San José Tecoh, el presidente municipal informó que el objetivo principal de este programa es dotar de las herramientas necesarias a los beneficiarios para mejorar su calidad de vida y su desarrollo profesional.

“Para nosotros es importante entregarle herramientas a la ciudadanía que las solicita a través de este apoyo, porque les genera un ingreso que les ayuda a consolidar su negocio y, así, también puedan mejorar su economía familiar”, expresó.

Los beneficiarios agradecieron a Barrera Concha por la entrega de estos artículos de trabajo que les permitirá impulsar su autoempleo y el crecimiento de su negocio, en especial porque en algunos casos es el principal ingreso con el que mantienen a sus familias.

Con su negocio de venta de piñatas vía internet, Areli Cano tomó la decisión de solicitar un apoyo de materiales para la elaboración de sus productos, dado a que durante la temporada decembrina la venta aumenta y necesitaba comprar todo lo necesario para realizar su actividad.

Igual agregó que gracias al apoyo entregado ahora podrá sacar un mayor número de pedidos y tener un mayor ingreso para apoyar a la economía familiar.

“Desde hace cuatro años tomé la decisión de elaborar piñatas, actividad que aprendí con tutoriales de YouTube y que hoy se convirtió en un pequeño negocio, el cual me permite ayudar a mi esposo y a mis cuatro hijos en lo económico”, expresó.

Utilidad

Otro beneficiario, José Sonda Pech, explicó que el apoyo de su triciclo le servirá para realizar sin contratiempos la venta de abono, además de trasladar sus herramientas de trabajo. Reconoció la voluntad que tiene el alcalde para ayudar a todas las personas que lo necesitan.

“Este triciclo me servirá para trasladarme y llevar mis herramientas, así como para salir a las calles a vender abono. Pero no solo eso, también aprovecho para usarlo como un ‘burrito’, ya que no puedo caminar con facilidad, entonces con él me puedo sostener, agacharme y hacer otros movimientos para trabajar y desplazarme sin problemas”, platicó.

Paula Poot Sabido, quien se dedica a la venta de pastelería, recibió una batidora y dijo que ve con buenos ojos la aplicación de este tipo de programas, con que la población recibe lo que necesita para crecer su negocio.

“Estoy muy agradecida con el Ayuntamiento por la entrega de este electrodoméstico de cocina que me permitirá apoyar a mi esposo con los gastos de la casa, como lo vengo haciendo desde hace ocho años”, indicó.

En su mensaje, el alcalde informó que la entrega de ayer corresponde a 44 apoyos directos para proyectos productivos y gestión social, que representan una inversión de 140 mil pesos, con ello se consolidarán las actividades económicas de sus beneficiarios.

“Esta entrega es parte de los 727 apoyos que hemos repartido en lo que va de la administración, por un monto de un millón 47,408 pesos en proyectos productivos, y de los 9,205 solicitados a través de la Gestión Social”, explicó.

María José Cáceres Delgado, directora de Desarrollo Social, señaló que lo importante para destacar en esta entrega es que todas las solicitudes hechas por la ciudadanía que lo requiere son revisadas a detalle y atendidas a la brevedad posible.

“Estos apoyos son para ustedes para favorecer el autoempleo, para que sus pequeños negocios vayan creciendo, para que toda Mérida crezca de manera equitativa”, dijo.

Además, continuó, la aplicación de este y otros programas son ejemplo de que el Ayuntamiento de Mérida atiende las necesidades más apremiantes.

Durante la entrega acompañaron al alcalde en la mesa de honor José Collado Soberanis, director de Servicios Públicos Municipales, y las beneficiarias María Guadalupe Sosa Echeverría y Claudia Ku Gamboa.