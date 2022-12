Dan luz verde al paquete fiscal para Yucatán en 2023

Entre discusiones, ayer en el Congreso yucateco se aprobó por mayoría el paquete fiscal del gobierno del estado.

El presupuesto de egresos se avaló con 17 votos a favor y ocho en contra. La Ley de Ingresos se aprobó con 21 votos a favor y cuatro en contra.

El panista Jesús Pérez Ballote destacó que en la elaboración del paquete económico participó el Consejo Consultivo del Presupuesto. Sin embargo, el morenista Rafael Echazarreta calificó de títeres y cómplices a los líderes empresariales que participan en ese Consejo.

Durante 2023 se ejercerían unos $54 mil millones

En casi dos horas con discusiones a favor, en contra y algo de confusión, el Congreso del Estado aprobó ayer por mayoría el paquete fiscal del gobierno estatal por el que ejercerá el próximo año un presupuesto de $54,305 millones 193,142, 14% más de lo que ejerce este año.

También se aprobó por unanimidad que dos municipios contraigan deudas, rechazar esa solicitud a otros dos, incluir por ley al Consejo Consultivo del Presupuesto y contabilidad gubernamental del Estado, que hasta este año era opcional, y reformas a la Constitución local para incluir la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial.

Lo más discutido y que tuvo más votos en contra del paquete fiscal fue el presupuesto de egresos.

Las bancadas de Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se inconformaron por cómo se distribuyeron los recursos a ejercer.

Por ello, se aprobó con 17 votos a favor (de los panistas, PVEM, Nueva Alianza y la diputada sin partido) y ocho en contra de las bancadas de oposición.

Las demás leyes del paquete fiscal, como la Ley de Ingresos y de Hacienda, se aprobaron con 21 votos a favor y cuatro en contra de los legisladores morenistas.

Se aprobó con 20 votos a favor y cinco en contra (de Morena y el PRD) que ahora se incluya en la Ley del Presupuesto y Contabilidad gubernamental al Consejo Consultivo del Presupuesto y ejercicio del gasto del Gobierno del Estado, el cual hasta este año funcionó por voluntad del Ejecutivo, sin que fuera una obligación.

En las discusiones hubo desde discursos de defensa total hasta reclamos y ofensas.

El primero en hacer uso de la tribuna fue Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, quien dijo que en términos generales el proyecto integral de presupuesto, desde su perspectiva, es poco equilibrado.

En el caso específico del Poder Ejecutivo, refirió, prioriza dos aspectos principalmente el gasto, movilidad y turismo, relegando la política social, inversión pública productiva en materia de obra pública, salud, educación media superior y superior, así como la cultura.

También se incumplen los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto, descuidando al mismo tiempo, contingencias no previsibles y de riesgo social, por lo cual solo votaría en contra del presupuesto de egresos y en las demás votarían a favor, apuntó.

Defensa al paquete fiscal

Al defender el paquete fiscal, el panista Jesús Pérez Ballote alegó que es importante reconocer que están ante un paquete económico elaborado con un proceso colaborativo, en el que participó el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público integrado por expertos, representantes de universidades y cámaras empresariales, así como funcionarios de amplia experiencia en el manejo de las finanzas públicas.

“Es significativo resaltar que en el Paquete Económico 2023 no se contemplan nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes, pensando en el bolsillo de los yucatecos, y conscientes de los retos que enfrenta la economía nacional, particularmente por el aumento en la inflación”.

Respecto a las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, se trata de cambios mínimos, la mayoría de forma, añadió. Vale la pena resaltar la reducción del 50% al derecho del permiso anual de prestar el servicio particular de transporte de pasajeros; es decir, las plataformas digitales de transporte.

Rubí Be Chan, de Morena, expresó su total desacuerdo sobre el dictamen aprobado del paquete fiscal 2023 y que hoy muchos de los diputados “serán cómplices del mayor daño que le pueden hacer a nuestro estado al votar a favor del paquete fiscal, un paquete hecho a modo, para servirse con la cuchara grande, a través de la reasignación de miles de millones de pesos, solo para algunas secretarías, dejando de lado a otras donde existen muchas más necesidades”.

“Vergüenza es que en el Poder Judicial, donde se imparte justicia, ésta no existe. No hay dignificación del salario, no hay incentivos, no hay becas, no hay viáticos, no hay capacitación y sí hay, en cambio, despidos injustificados y nombramientos nuevos”, criticó.

Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, dijo que votaría a favor de la Ley de Ingresos, pero en contra del presupuesto de egresos y de incluir por ley al Consejo Consultivo, al manifestar sus preocupaciones, sin dejar de reconocer los avances del Ejecutivo para que el año entrante se concrete la construcción del nuevo hospital O’Horán.

“Del presupuesto me preocupan dos temas: de la comparecencia de los funcionarios del Poder Judicial me quedó claro que traen un perfecto desorden, incrementan sustancialmente las nóminas de los magistrados”.

“Pero en el tema de los trabajadores del Poder Judicial, si tomamos en cuenta que con la nueva ley del Isstey les descontarán 7% más de la cuota interior al pasar de un 8% al 15 % y que para el 2023 solo les aumentarán de 3% a 4%, se deduce que todo este sector en vez de un aumento salarial sufrirán una reducción salarial”, dijo.

Jazmín Villanueva Moo, diputada de Morena, consideró un “descaro mentiroso del gobierno del Estado, que quiere vender la idea de integración ciudadana en un consejo de convergencia de intereses empresariales .

“Entiendo, no somos ingenuos, de que estamos en el cumplimiento de formalidades, es una puesta en escena, frecuentemente vergonzosa y torpe. La simulación legal instrumentada desde el gobierno del Estado y que el guión dictado para el ejercicio de exposición y preguntas resultan ociosas en función de un presupuesto ya determinado y en el que solo se cumplimentarán los formalismos legales”, agregó.

Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, indicó que su voto será a favor de este dictamen de ingresos, pero irá acompañado por el seguimiento y vigilancia puntual de los aspectos que ha observado, para que haya transparencia, información, y sobre todo para que la ciudadanía respalde estos cambios.

En cambio, apuntó, su voto sería en contra para el presupuesto, entre otras cosas porque no se incluye muchas de sus propuestas sobre todo en salud.

Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, manifestó que luego de un análisis pormenorizado, y consciente de que el objetivo del paquete fiscal estatal, es establecer una política fiscal que conceda mayor seguridad jurídica al contribuyente y mejor efectividad al aplicar los recursos públicos, fomentando la inversión pública y privada, permitiendo la redistribución del ingreso en el Estado de manera justa y equitativa, invitó a todos a votar a favor.

Morenista acusa de ''títeres, cómplices y simuladores'' a líderes empresariales

El morenista Rafael Echazarreta Torres calificó de títeres, cómplices y simuladores a los líderes empresariales que participan en el Consejo Consultivo del Presupuesto.

A su decir, en este paquete se observa un proyecto de estado “que invierte mucho, emula la travesía de Cristóbal Colón cuando descubrió América, que no supo dónde iba y nunca supo a dónde llegó, simplemente no hay proyecto porque no se conoce Yucatán”.

“Hoy se confirma con el presupuesto que va a mayoritear la bancada neoliberal, aquí se gobierna para Mérida, donde coincidentemente no gobierna nadie, pero está el mayor padrón electoral, ha invisibilizado el territorio del interior del estado donde viven la otra mitad de pobres y muy pobres que no se toman en cuenta, recuerden que quien desprecia al pueblo se desprecia a sí mismo”.

Alejandra Novelo Segura, también de Morena dijo que, derivado de los aumentos injustificados, su grupo parlamentario votará en contra de este dictamen en particular y de todos los que integran el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 del estado de Yucatán.

Además, hizo un llamado al gobierno local para que se tome en cuenta el principio de austeridad republicana y que los recursos sean asignados para el bienestar integral de los yucatecos.

Fabiola Loeza Novelo, legisladora sin partido, dijo que “si bien mi voto en lo general será a favor, no estoy de acuerdo con los recortes, por lo que en lo particular mi voto será en negativo”.

Con las últimas reformas al Poder Legislativo ya no existe el voto particular.