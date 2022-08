Casonas en Yucatán: más de 300 presentan peligro de derrumbe parcial o total

En un censo y en el trabajo de campo que realizó personal del Ayuntamiento de Mérida se logró la identificación de 338 predios con notable estado de deterioro en el primer cuadro de la ciudad.

Esos predios cada día representan mayores riesgos de derrumbe parcial o total porque sigue deteriorándose su construcción debido a que no se les puede reparar.

En algunos casos los predios tienen problemas legales, sus propietarios carecen de recursos para su rescate mediante el programa municipal de mejoramiento de fachadas o tienen dificultades para cumplir con la norma y los reglamentos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; del Decreto de Declaración de Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Mérida; y del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.

A raíz del derrumbe de una pared de un predio de la calle 80 con 59-A, cerca del parque de Santiago, que previamente fue impactado por unos vehículos involucrados en tres accidentes de tránsito en esa esquina, como informó el Diario el martes 9 pasado, se pidió información al Ayuntamiento sobre el número de casonas, edificios y predios con riesgo de colapso parcial o total en el centro de la ciudad. El riesgo, como se sabe, aumenta en esta temporada de lluvias y huracanes, que son los fenómenos naturales que propician mayor peligro de derrumbe de construcciones viejas y sin mantenimiento.

La oficina de Comunicación del Ayuntamiento informó que el último censo lo realizó Protección Civil Municipal y Desarrollo Urbano en 2019.

Casonas de Mérida, en deterioro

La Comuna meridana informó que con el fin de detectar los predios en estado de situación de riesgo dentro del primer cuadro de la ciudad de Mérida, se verificó un total de 148 manzanas que quedan circunscritas en un polígono limitado hacia el Norte con la calle 47, hacia el Sur con la calle 79, hacia el Este con la calle 50 y hacia el Oeste con la calle 70.

Durante los recorridos de campo, se detectaron 318 predios con notable estado de deterioro y en las inspecciones o reportes ciudadanos, de 2019 a 2022 se han agregado otros 20 predios más al catálogo de predios en riesgo.

A solicitud del Diario, tras el derrumbe de una parte de un predio en la calle 80 con 59-A, la Comuna dio información sobre el deterioro de decenas de casas en el primer cuadro de la ciudad. En esa información se indica que:

Por medio del esquema del Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico, único en todo el país, la Comuna meridana atendió en este primer año de aplicación del programa cuatro fachadas que equivalen a 3,554.19 m2 intervenidos, incluyendo en estas cifras el trabajo de rescate del Museo de la Ciudad, catalogado como Monumento Histórico. En este edificio que perteneció a Correos se intervino y rescató una superficie de 2,589.00 metros cuadrados.

La ejecución de este Programa de Rescate de Fachadas no es fácil porque en ocasiones no se puede localizar a los propietarios porque habrían fallecido o porque las viviendas o edificios quedaron intestados. Este programa requiere que el propietario participe porque él paga el material de las reparaciones y el Ayuntamiento aporta en forma gratuita la mano de obra.

Recomendaciones para evitar el deterioro

Los especialistas recomendaron la poda de árboles cuyas ramas se extienden sobre las azoteas de los predios para evitar que las hojas obstruyan los desagües pluviales del techo, la impermeabilización periódicamente de las azoteas de los inmuebles para evitar filtraciones que deterioren la estructura del inmueble, la restitución de los acabados de muros y plafones de modo que dichos elementos conserven sus propiedades estructurales.

Los dueños de predios deben mantener las azoteas de los inmuebles limpias de hojas y basura que pudiera traer el viento de modo que los bajantes pluviales se mantengan libres de elementos que obstaculicen el libre paso del agua para evitar estancamientos que deterioren las losas y aumenten el peso de las mismas propiciando derrumbes.

Mantener los inmuebles libres de flora que crezca en los muros o losas ya que con el paso del tiempo estos elementos, ya adosados a elementos estructurales se tornan elementos de riesgo pues al tener movimiento por efectos del viento fracturan muros y losas al mismo tiempo que ejercen presión sobre los elementos estructurales aumentando el riesgo de colapso.

Se informó que el Ayuntamiento contactó a algunos propietarios de los inmuebles abandonados y dañados para iniciar los procesos de reparación en forma conjunta, sin embargo, por cuestiones principalmente económicas no realizaron los trabajos de mantenimiento de la construcción o no pudieron cumplir con la rigidez de la normatividad ejercida por el INAH para la autorización de los permisos para las intervenciones en las casonas. O, por causa de la pandemia del Covid-19 se interrumpió esta interacción con los propietarios o responsables y no se logró consolidar el proceso de rescate.

La coordinación municipal de Protección Civil continuamente coloca señalamientos y delimitan zonas de riesgo en los predios en riesgo de colapso para advertir a los transeúntes del peligro latente que hay por transitar cerca de esos predios en estado de deterioro.

Esta advertencia del peligro que representan los predios son para la prevención de accidentes que puedan comprometer la integridad física de las personas.