Canaco Mérida: La actividad económica crecerá en febrero entre el 30 y 40 %

MÉRIDA, Yucatán.— Propiciar el crecimiento económico de los agremiados es uno de los retos que enfrenta el nuevo presidente de la Canaco Servytur Mérida, Levy Abraham Macari, quien ya trabaja con el Ayuntamiento para tratar el tema del ambulantaje y la informalidad en la que se encuentran numerosos comerciantes.

El presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Mérida, también se refirió en entrevista que ofreció a los medios de comunicación, al tema de la inflación, y a la derrama económica que se espera en el mes de febrero, por el Día de San Valentín, siendo que considera que la actividad económica crecerá en este mes entre el 30 y 40 %.

Expectativa sobre el crecimiento económico en 2023

Levy Abraham indicó que la recuperación económica es en lo que siguen trabajando, pues ya se está superando la etapa pandémica, y están en un momento de recuperación, “ya es el momento correcto para pensar en un crecimiento, por eso estamos buscando durante este 2023 dotar de todas las herramientas a las empresas afiliadas a la Cámara para buscar ese crecimiento económico, no sólo sobrevivir, sino crecer como empresas”.

Noticias Relacionadas Exfuncionario federal en asamblea de Canaco

Aspectos de la informalidad en el comercio

Sobre el tema de la informalidad en el comercio, considera que el problema de la informalidad es para los informales, pero es algo que se debe procurar evitar, porque las personas que viven en la informalidad no tienen acceso a seguridad social, a créditos Infonavit, “es algo que como sociedad deberíamos buscar evitar, no porque sea algo malo o lamentable, sino al contrario para beneficio de los empleados y sus familias, hay que buscar que encuentren la posibilidad de estar en un empleo formal, o de buscar que sus empresas entren en la formalidad para formar parte de esta economía formal”.

Sobre esto, señala que están trabajando de la mano con el Ayuntamiento que es el directamente responsable de esto, hay un plan de acción sobre la informalidad que están buscando reducir los niveles de este problema y sobre todo que haya una regulación, porque los productos que se venden en la informalidad no cuentan con ninguna garantía.

-Cuando van a un negocio formal a comprar un producto y sale fallado tienen la certeza de que pueden regresar al lugar y puede ser cambiado, en cambio cuando se le compra a un informal, probablemente al día siguiente ya ni siquiera se encuentra en el lugar donde estaba.

-Si bien es un tema que viene creciendo estamos trabajando muy de la mano con el Ayuntamiento.

Levy Abraham compartió que se hacen censos cada año sobre los comerciantes informales y se ha visto que se da por épocas y etapas, hay momentos en los que están más en la calle y otros en los que no es tanto el auge, sin embargo buscan que no suceda más de lo que sucedía antes, y si se puede reducir sería lo ideal.

No tienen un número concreto sobre cuántos ambulantes hay, pero, según los datos del Inegi, la economía en el Estado está en un 50 % en la informalidad, y “es un número que tenemos que buscar reducir”.

Acercamiento con el Ayuntamiento para una regulación de la informalidad

Lo que han hecho hasta ahora es buscar el acercamiento con el Ayuntamiento para que sean ellos quienes acudan a esos ambulantes y la gente que vive en la informalidad tenga una regulación, “por lo menos por parte de las autoridades, porque la Canaco no es autoridad y no pueden ir y quitarlos, ni removerlos, y no es nuestra intención, sabemos que mucha gente vive de los ingresos de ese tipo de comercio, lo que buscamos es darles las herramientas para meterlos a la formalidad y que pasen a formar parte de la Cámara si quisieran , pero por lo menos de la economía formal”.

Efecto de la inflación en las empresas

Con relación a la inflación, manifiesta que es un tema que en este momento afecta a nivel mundial, y “tenemos que formar parte de la solución, para los empresarios es complicado no subir o incrementar precios, cuando todos los insumos subieron, los salarios, la gasolina, la luz… no subir significaría como negocio prácticamente morir, entonces tenemos que ser responsables y subir lo justo, lo mínimo posible para poder seguir dando a nuestros empleados la seguridad que ellos necesitan, los sueldos que están buscando y que se merecen, pero también necesitamos ser empresas rentables, para poder seguir creciendo e invirtiendo en las empresas”.

La derrama económica por el Día de San Valentín

Sobre la derrama económica que esperan para el mes de febrero, indica que el 14 es una fecha importante que genera una derrama sobre todo a los restauranteros y los que venden flores y regalos, la actividad económica sube, y este año esperan que el incremento sea de un 30 o 40 % con relación a enero en los diferentes sectores que se ven beneficiados, y en el caso de los restaurantes considera que seguramente será un poco más el incremento que registrarán.

Nueva Ley en torno al tabaco

Abraham Macari también se refirió a la nueva Ley en torno al tabaco, y resaltó que son los restauranteros y hoteleros parte de los que tienen que ajustarse a esta nueva reglamentación, que es una medida que puede ser bien o mal vista, ya que si se ve desde el punto de salud es benéfico para las personas que no fuman y para el público en general que no va a estar expuesto al humo de cigarro, sin embargo recuerda que el tabaco es un producto legal, no es ilegal, y por tanto se debe dotar de espacios justos a las personas que quieren seguir fumando.

-Como sociedad debemos buscar la inclusión y estas personas deberían tener un espacio para hacerlo (fumar), la Ley es muy clara, la inversión es significativa, y por ello estamos buscando un acercamiento con las instancias gubernamentales para ver si es algo que se pueda modificar, o los restauranteros y hoteleros tendrán que dotar de esos espacios muy específicos a sus clientes fumadores.

Se sabe que algunos empresarios han promovido amparos a esa Ley, por lo que expresa “si pueden hacerlo bien por ellos”.

Apunta que los restauranteros son los más afectados, pero todos tienen que cumplir la Ley.

El uso de cubrebocas en el transporte público

En referencia a la disposición anunciada por el gobierno estatal, en la que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, destaca que es una cuestión de responsabilidad social, ya que se ha visto que su uso ha generado menos enfermedades respiratorias, y aunque ahora su uso es con discrecionalidad y no se debe condenar a los que no lo usan, ni menospreciar a los que lo usan, como Cámara hace un llamado a la responsabilidad social y a que sigan usándolo.