Lo mejor es que las empresas y las personas físicas estén al día con sus declaraciones fiscales, para evitar multas, recargos y actualización que pueden ser cuantiosos, recomendó Roberto Alfonso Carrillo Granados, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

El funcionario recordó que el acuerdo conclusión para los clientes es una figura de unos 10 años de creación con la finalidad de que el contribuyente y la autoridad fiscalizadora lleguen a un entendimiento antes de entrar a un juicio.

Este es un mecanismo, una solución alternativa de controversia, no adversaria, expuso. Es muy importante esa parte empresarial porque aquí entrarán en un conflicto, no habrá un choque de pretensiones como sería en un juicio, se empieza con una solicitud que tiene que hacer el contribuyente.

El delegado habló sobre las limitaciones y beneficios del acuerdo conclusivo para los contribuyentes.

La primera limitante para el acuerdo de conclusión es que uno debe estar dentro de un procedimiento de fiscalización, dijo. Tiene que haber una autoridad que esté revisando, si no tengo esto es imposible.

El siguiente punto muy importante es que necesitan que la autoridad tenga hechos u omisiones consignados, que ya sepamos los puntos que la autoridad considera no estamos cumpliendo en relación con nuestras declaraciones fiscales; por ejemplo, un impuesto que no se calculó bien.

El acuerdo conclusivo permite meter esta solicitud en cualquier momento de este procedimiento de fiscalización. Hay tres momentos que son muy claros: si estamos en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o en una revisión electrónica hasta el acta final; el oficio de omisiones y la resolución provisional.

Una vez que se emite uno de estos tres actos, dependiendo del proceso, se notifica, surge efecto y tenemos 20 días para hacer la solicitud ante la Prodecon.

Lo pueden hacer vía correo electrónico o de manera física presentando este escrito, con ciertos requisitos. Si lo hacen el día 21 ya estarán fuera y no podrían entrar al acuerdo conclusivo.

Y si presentan la solicitud en el momento en que no tengan estos hechos u omisiones no tendrán materia, para el acuerdo conclusivo es importante saber qué es lo que la autoridad te está observando, qué considera que no se cumplió.

Antes de hacer esta solicitud se pueden acercar para que se les asesore.

De cuentas claras

El procurador planteó que el beneficio más claro de esta figura es que el contribuyente tiene la oportunidad de presentar pruebas documentales para exhibir su contabilidad a la autoridad, a través de una mesa de trabajo.

Nos sentamos Prodecon la autoridad fiscalizadora y el contribuyente, se busca desvirtualizar esas partidas observadas. Eso se hace cara a cara. Entonces es una oportunidad muy importante, refirió.

Otro de los beneficios es el propio acuerdo conclusivo, te permite este beneficio. Prodecon sólo te lo puede otorgar una vez.

Te regularizas y en ese momento la Procuraduría hace una reducción del 100 por ciento de las multas. Esto es bastante a veces, dentro del crédito fiscal esto puede representar una parte muy grande de ese crédito.

Luego dijo que esta figura ha recibido algunas reformas como el de 12 meses para tratar de llegar a este entendimiento con la autoridad.

Y es importante que el contribuyente que solicite el acuerdo conclusivo tome en cuenta que tenemos 30 días para elaborar el proyecto, es como un contrato donde se establecen esos acuerdos.

Podría haber un caso donde se desvirtúan todas las partidas observadas o donde se desvirtúa alguna y se regulariza respecto a las otras.

Inclusive podría desvirtuar alguna de las observaciones y si considera que quiere ir al medio de defensa correspondiente todavía podría ir a ese medio. Ir al acuerdo conclusivo no le quita ningún derecho que la persona tenga.

Los que analizan pueden ser el Infonavit, IMSS, SAT, entre otras.

Esto aplica para personas morales y físicas que lo estén revisando y que ya tengan los hechos.

El llamado es estar al día con tus contribuciones, evitar algún incumplimiento porque trae consecuencias y si es así, puede acercarse sin miedo para resolverlo.

El procurador expuso que todos los servicios de Prodecon son gratuitos y su objetivo es solucionar problemas. La instancia en su delegación Yucatán atiende 30 casos de acuerdo conclusivo; más de 100 juicios de representación legal y alrededor de 5,000 asesorías (no están activas todas).

El entrevistado recordó a los contribuyentes pueden aprovechar estas fechas que no hay tantas demandas de citas ante el SAT y no dejarlo todo al último momento de la declaración anual.— CLAUDIA SIERRA MEDINA