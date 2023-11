Unos 1,300 maestros de todos los niveles escolares realizaron ayer una manifestación ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la revalorización del trabajo magisterial y con ello el incremento de los sueldos, que no ha sido como se les prometió.

Los docentes se apostaron muy cerca de la entrada donde se esperaba el arribo del mandatario para inaugurar el Gran Parque La Plancha. A su llegada lo recibieron con gritos para llamar su atención y pedirle que haga una revisión de los salarios que perciben.

Lograron su cometido, ya que el Presidente recibió el pliego petitorio, ofreció que analizará el tema y les hará saber su respuesta.

No obstante, los mentores no se retiraron, sólo caminaron a otro punto de acceso al parque y se pararon detrás de las vallas que se colocaron para impedir el paso de personas no autorizadas a la inauguración.

“Mentira nacional”

Desde lejos siguieron gritando sus peticiones para llamar la atención de los presentes. “El incremento salarial es una mentira nacional”, decían a coro.

En el sitio donde se realizaba el protocolo de inauguración no se escuchaba bien lo que gritaban, sólo se oía un gran murmullo que casi interrumpió el discurso que pronunció el general José Gerardo Vega Rivera, director general de Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, quien fue el primero en tomar la palabra en el evento.

Luego los maestros cesaron con exigir las demandas a viva voz, pero se quedaron en el sitio hasta que el Presidente se retiró.

Piden el anunciado incremento de sueldo

Al platicar con algunos de los docentes que se quedaron en el lugar, dieron a conocer que su principal demanda es el incremento de sueldo, ya que el gobierno federal habla de un aumento salarial al magisterio, pero en realidad el incremento sólo fue para los trabajadores administrativos y manuales.

Las maestras Marisela Pantí Caamal y Amalia Couoh Kumul, quienes trabajan en el nivel secundaria, manifestaron que en su caso recibieron este año un incremento de 2 pesos por hora. El contrato que tienen es por hora, semana, mes, en tanto que afirman otros trabajadores, no docentes, pero que forman parte del magisterio recibieron un incremento de alrededor de 1,500 pesos a la quincena.

La exigencia ayer al presidente López Obrador es de una nivelación de sueldo acorde a sus labores y los estudios profesionales que tienen.

Ana Briceño Cabrales, otra de las manifestantes, puntualizó que están pidiendo un alza salarial del 40% a su sueldo base, que se conoce como el concepto 07.

Destaca que esta exigencia es por parte de todo el magisterio de preescolar, primaria, secundaria, educación para adultos, educación indígena, maestros de arte y deportes.

En la manifestación 1,300 maestros se registraron como asistentes, de acuerdo con los organizadores de la protesta.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

