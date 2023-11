El alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, continuó abanderando el inicio de los trabajos en parques infantiles, en esta ocasión en los fraccionamientos El Encanto y Residencial.

Ahí el munícipe destacó que en su administración ha sido prioridad mejorar las condiciones de esos sitios en beneficio de las familias del municipio.

Ambos proyectos forman parte del programa “Un parque, muchas sonrisas”, el cual se realiza con recursos propios del Ayuntamiento, indica un boletín.

En El Encanto, Bojórquez Ramírez destacó la importancia de que su administración brinde respuesta a las muestras de solicitud de trabajos de las familias, en especial de parques infantiles en buen estado.

“A lo largo de más de dos años hemos trabajado de manera intensa para mejorar ese tipo de infraestructura, porque sabemos que tenemos que ofrecer espacios adecuados en beneficio de la niñez y juventud del municipio”.

Sobre El Encanto, señaló que esta obra beneficiará también a vecinos de fraccionamientos aledaños, pues “queremos que las acciones lleguen al mayor número de familias”.

El alcalde dijo que entre los principales trabajos que se harán en el parque infantil están rehabilitación de andadores, juegos infantiles nuevos, reparación de mallas y de la cancha de usos múltiples.

También se colocarán mesas de picnic para beneficio de las familias y estudiantes, alumbrado público, internet gratuito y cámaras de seguridad.

En tal sentido, pidió a los vecinos del lugar a también cuidar el parque, reportar y denunciar cualquier acto que atente contra el recurso de los kanasinenses.

En el fraccionamiento Residencial los vecinos aplaudieron la iniciativa de reparar este parque, luego de más de dos décadas en el olvido.

Aquí, Bojórquez Ramírez señaló que no es la única obra que está beneficiando a los vecinos. “Hasta hace algunos años no había calle en este lugar que no tuviera un bache y ya hemos trabajado intensamente en la repavimentación de varias vialidades”.

Anayensi Medina, vecina del rumbo, agradeció la presencia del alcalde y su iniciativa de mejorar el parque infantil.