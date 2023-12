Cuatro factores estructurales fuertes alientan el crecimiento de la economía informal en Mérida, y en México en general, pero su combate ocasionaría una caída de más de la mitad de la actividad generadora de riqueza, de acuerdo con Gabriel Rodríguez Cedillo, economista de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

En el caso de Mérida, el doctor Rodríguez Cedillo sabe que la economía local es de casi 50-50; es decir, 50% formal y otro 50% informal.

Economía en Yucatán: 50% formal y 50% informal

Esto significa que el eje de la economía yucateca está sostenida en la mitad por la informalidad, algo muy importante que se debe atender con políticas públicas creativas, incluyentes y de organización.

“Las dos economías contribuyen a que haya crecimiento económico en Yucatán”, subrayó.

“Ambas evitan que haya crisis económica y social. Si combaten la informalidad, se cae la mitad de la economía yucateca, con sus graves consecuencias”.

El Inegi difundió el lunes 18 de diciembre que en la medición de la economía informal de 2022 esta actividad no regulada creció 0.4 puntos porcentuales y aportó 24.4% al Producto Interno Bruto nacional.

Entrevistado al respecto, Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Uady, consideró que las autoridades deben tener una nueva visión sobre este fenómeno económico.

Pide no combatir la economía informal en Yucatán

En vez de combatirlos, añadió, podrían incorporarlos porque a lo mejor su condición de informal es porque no tienen espacios de distribución ,pues los dueños de los locales comerciales son pocos y cobran mucho la renta.

“Siempre se está encasillando a la informalidad en la parte fiscal. Siempre buscan que se den de alta y registren ante el SAT”.

“A lo mejor el informal, (pues) hay tanto dinamismo comercial de compra-venta, sí tiene capacidad de pagar impuestos y lo que necesita es infraestructura, capacitación, información, organización o un plan de negocios porque no sabe cómo hacerlo”, consideró.

“Habría que constituir una especie de cooperativa para atender sus problemáticas y sean considerados formales”

“La informalidad es un semillero empresarial porque el comerciante es una persona que ya está en la dinámica empresarial”.

El informal, un “empresario alternativo”

“Hay que decirle que se sistematice, que haga un plan de negocio y dejar de llamarle informal”.

“En realidad, en la economía es un empresario alternativo y la única diferencia con los otros comerciantes es que son pequeños y venden en las calles y por internet”, continuó.

“No tienen marca comercial ni una agencia de publicidad que lo proporcione, pero sí pagan impuestos desde el momento en que compran sus productos para vender”.

“Hay que hacer una política pública de economía alternativa. Cuando tienes un segmento de población que contribuye con el 50% del PIB ya no puedes seguir estigmatizándolo, no lo puedes continuar excluyendo ni seguir con la política de regístrate y paga tus impuestos al SAT”, insistió.

Sugieren dar capacitación al comerciante informal

“Ya no son informales porque tienen una cadena de suministro, tienen un mercado, pagan el producto que revenden”.

“Simplemente hay que darle esa capacitación empresarial, organizarlos, y en vez de que estén desagregados, darles una organización, quizá bajo la figura de cooperativa”.

“Imagínate si le llaman cooperativa de empresarios ambulantes, con sólo eso ya los formalizaste, pero hasta ahora nadie los ha organizado”

“Los comerciantes informales están organizados de facto, pero la autoridad debería de ayudarlos para que tengan una cooperativa. Eso les daría otra perspectiva, otra capacidad de interlocución más ordenada con la autoridad estatal, municipal y federal”.

Opinan que falta creatividad para ordenar a los informales

Rodríguez Cedillo dijo que tanto las autoridades como el sector empresarial organizado muestran una ausencia clara de creativa sobre la política económica para ordenar este sector de la economía, que es muy importante para Yucatán y para Mérida.

El académico insistió en que si los empresarios informales están aportando bastante a la economía, “no se les debe de denigrar, al contrario, hay que atenderlos, mejorar la interrelación y potencializarlos.

“Las estadísticas no mienten, son importantes para la economía local y nacional”

En una idea hipotética, el doctor Rodríguez Cedillo puso un ejemplo del por qué hay muchos ambulantes en el centro de Mérida.

“Quizá el centro está coptado, aun cuando hay muchos negocios cerrados. Quizá esos locales pertenecen a un solo dueño que los renta en 30,000 pesos mensuales, una cantidad exorbitante para esos pequeños comerciantes”.

“Con estas rentas prefieren vender en la calle para que obtengan ganancias que les permitan vivir de forma honesta”.

Factores estructurales que causan la informalidad

El especialista recordó que antes las autoridades se referían a la informalidad porque los negocios no pagan impuestos.

“Era una visión acotada por el criterio empresarial, pero en realidad la informalidad se da por varios factores estructurales de la economía”.

El primero factor, explicó, es que el dinamismo económico no abre oportunidades por el estrecho crecimiento de la economía nacional, de apenas 1.2 a 1.5% en los últimos 25 o 30 años.

“Este crecimiento económico raquítico conlleva a la informalidad por falta de oportunidades para tener un mejor ingreso para el sostenimiento de las familias”.

De acuerdo con el economista de la Uady, ante la falta de oportunidades lo único que quedaba es tener un empleo precario que muchas veces es escaso.

“Y la alternativa inmediata es dedicarte al comercio informal, a la transacción directa e inmediata para poder sobrevivir”.

México, con una estructura de mercado oligopólica

La segunda causa estructural de la informalidad es que somos una economía que tiene una estructura de mercado oligopólica, quiere decir que la economía local y nacional está en manos de pocas empresas y familias.

“Ellos coptan todo el mercado y si alguien quiere participar y poner un emprendimiento o negocio le es difícil entrar al mercado”.

“Somos una economía con pocas empresas y está en pocas manos”.

El tercer factor de la informalidad es el más complejo. Somos una economía donde hay muchas zonas rurales y pobres y los pobladores se van a los centros urbanos donde esta la dinámica económica.

Para sobrevivir lo primero que hacen es un negocio, por lo que la migración de la parte rural a la urbana, al no encontrar oportunidades, ponen un negocio informal.

Hay un cuarto factor que pondría este fenómeno social en una perspectiva transversal.

Bajo salario, otro factor que lleva a la informalidad

Como estamos en una economía oligopólica, el salario es poco, de modo que las personas ganan más vendiendo en el puesto de la esquina que trabajando 48 horas a la semana.

El salario juega un papel muy importante en la informalidad, hay empresarios y trabajadores informales que ganan más que un empleado formal, por ello se inclinan a la informalidad, explicó el especialista.

“Además, la tecnología ya se adelantó a las reglamentaciones y hoy son millones de personas que compran y venden en internet”

“Hay informalidad desde una perspectiva de infraestructura y fiscal, pero en perspectiva son empresas establecidas y les va bien, no tienen una marca, una infraestructura ni espacio, pero están desbordando por las operaciones en las redes sociales”.

Comercio informal también por internet

“Es un comercio informal que se digitalizó con la pandemia y es un poco complejo de regularlo”.

“Pero tenemos el comercio informal físico, tradicional…, si le cierras esta actividad a la gente se cae la mitad de la economía yucateca”.

“Por esta razón las autoridades dejan que fluya, porque saben que mucho de la economía local, del PIB estatal, lo aporta la economía informal”.

“En vez que haya políticas públicas para que la economía deje de ser informal y que sea una economía alterna económica, retóricamente sigue siendo discriminada, excluida, estigmatizada, rechazada”, reiteró.

“Como que el objetivo es estar en contra y luchar en contra de la informalidad, si tienes el 60% de informal y 40% de formal, la lógica natural dice que se deben crear políticas para mejorarla no para combatirla, pero se sigue discriminando la informalidad”.

“Yo no categorizo la informalidad con el pago de impuestos, eso no, la informalidad no es eso, a lo mejor el informal no paga IMSS ni ISR, pero cuando compras en empresas formales ya estás pagando el IVA“.

“¿Y dónde está la informalidad cuando ellos compran sus suministros (y) ya están pagando los impuestos correspondientes?”, concluyó.