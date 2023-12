MÉRIDA.- Eduardo Verástegui realizó un recorrido por el bazar García Rejón y los mercados Lucas de Gálvez y San Benito con el fin de recabar las firmas que le exige el Instituto Nacional Electoral (INE) para contender a la presidencia de la República.

El actor estuvo acompañado de simpatizantes que repartieron volantes y animaron a la gente a firmar en la plataforma “Apoyo ciudadano”, a la calificó de “tramposa” tal como hizo la noche anterior en un acto en la Plaza Grande.

El actor comenzó el recorrido en el bazar de artesanías García Rejón donde platicó con algunos comerciantes y se tomó fotos con las personas que lo reconocieron.

Verástegui, quien necesita un millón de firmas para obtener su registro y contender en las elecciones de 2024, reconoció que solo lleva 150,000 en todo el país, pero dijo que la lucha no se acaba.

“Esto se acaba el 6 de enero, entonces, aunque llevamos apenas 150,000 personas, es un ejército. Somos 150 mil que tuvieron la paciencia de bajar la aplicación y que están cansados de los mismos de siempre y que quieren un cambio”.

“Con 150 mil soldados cambias un país”, dijo el actor.

Agregó que aún quedan unos días para ver de qué está hecho México. “Vamos a ver qué pasa en el último momento. Es como un partido: estamos en un juego y vas perdiendo, pero en el último minuto las cosas pueden cambiar”.

Al salir del García Rejón y sin dejar de transmitir en vivo en sus redes sociales, el actor caminó hacia el mercado sobre la calle 65, causando un “cuello de botella” por las personas que se detuvieron para tomarse fotos con él.

A su paso, el actor invitó a la gente a actuar con firmeza, valores, principios y virtudes para construir el sueño mexicano, pues, dijo, el cielo es el límite.

“Hermano, no eres ave de corral, eres un águila real y puedes volar tan alto como quieras, tú, tu familia, tus nietos y las próximas generaciones, pero tiene que llegar un momento en el que dices: ya estuvo suave”.

INE rechaza solicitud para ampliar plazo

Sobre el rechazo del INE a su solicitud de ampliar el plazo para la recolección de firmas, Verástegui señaló que es algo que ya esperaba.

“Qué te esperas del INE si desde un principio crea una aplicación fallida que no sirve, donde algunos teléfonos sí pueden lograr la firma y otros no”, criticó.

“Todos deben de funcionar, porque si no funciona, el mismo INE debería de decir alto, no es justo para Eduardo ni para los otros aspirantes que estén gastando tiempo y dinero. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque son corruptos”, denunció.

“Son corruptos, porque son bandidos, porque son parte de lo mismo, y no quieren dejar a personas común y corrientes, ciudadanos como tú o como yo, dejarlos entrar”.

Sobre ello, afirmó que él sí va a entrar de una u otra manera.

¿Eduardo Verástegui creará nuevo partido político?

El actor informó que sus abogados están viendo qué sigue, siendo que el Tribunal tiene la última palabra, pero que lo que están haciendo no es justo ni ético, aseguró el aspirante.

En caso de que no se logre el objetivo va a armar un partido para que haya piso parejo en 2025, con un partido independiente que represente a la gran mayoría de mexicanos que no tiene representación política en estos momentos.

Verástegui aseguró que no declinaría a favor de otros contendientes: “Somos muy diferentes. Soy la única alternativa provida. Todos son proaborto allí, las dos mujeres son abortistas, y, ya de entrada allí, somos diferentes”.

“Son dos mujeres socialistas, comunistas, dos mujeres que están a favor de las instancias trans, dos mujeres a favor de la ideología de género, la agenda 2030. Aquí somos muy diferentes”, dijo sobre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

