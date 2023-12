MÉRIDA.- Este domingo el centro de Mérida se encuentra atareado, ya que los transeúntes están dando sus últimos detalles de compras para la cena Navideña, pero hay, otro lado que se puede observar con un poco de ternura que crea la noche buena, son esas personas que están del lado del arduo trabajo para tener su cena del día de hoy.

“No importa que tanto cenemos hoy, importa que esta noche, estemos todos en familia” expresa un vendedor ambulante que por hoy acabó su venta y muy contento se ira a casa ya que logro juntar para la cena de esta noche.

Muy adentro del centro, nos topamos con una gran familia de payasitos, que durante todo el día y la mitad de la tarde, han estado “chambeando” para juntar lo de la noche buena, año nuevo y hasta reyes magos.

Todos merecen reír

Adrián Alonso Morales alias Payaso Roni Boni, comenta que son una familia de payasitos que roban muchas sonrisas por un instante pero “todo trabajo tiene un aguinaldo y el día de hoy estamos juntando el aguinaldo” comenta Roni Boni.

El plan al juntar su aguinaldo es comprar una piñanita, dulces y algo de comer.

La familia de Roni le pide este año al niño dios, lo que piden cada año: Trabajo, sabiduría y fortaleza. Dejan como mensaje navideño y de año nuevo, que no sean malos “que no juzguen un libro sin haberlo leído, que no seamos indiferentes con las personas que necesitan una mano, un peso, dos pesos, algo de comer, hay gente que de verdad lo necesita, si tiene o no problemas eso ya dios lo vera, tu obra hazla y punto”.

Por último, Roni comenta que el payaso es importante porque todos merecemos reír. A veces la gente no sabe los problemas que un payaso puede tener y aun así hace todo lo imposible por sacar una sonrisa.

Piden que las personas sean más altruista

Francisco Ojeda y la bella Marisa Quiñones, son personas con discapacidad visual, hoy también se encuentran en el centro cantando para juntar lo del día, su navidad consistirá en reunirse todo con todo su grupo que cantan en los alrededores del centro y pasar un rato como familia.

Esperan que para esta Navidad y Año nuevo, que no se la pasen peleando, que se unan más como familia, como amigos, como pareja.

Marisa deja un mensaje muy importante también para las personas, que aparte de cuidar su salud, debe ser más unida no solo en las fechas decembrinas, sino siempre, que los apoyen con las oportunidades laborales.

“Deseo que todas las personas en estos días compartan con los que lo necesitan, hospitales, orfanatos, brindar un poco de lo que tenemos, creer para que nuestra vida no esté a la deriva y que reine la paz” expreso Marisa.

El kibero Memo y Bembo de la frutería, alrededor de las 5 de la tarde dejarían el lugar para pasarla en familia. Memo está contento por haber tenido sus ventas, ya que no llegara con las manos vacías a su casa, deseando que este pronto 2024 todos griten por un gran y venidero año.

