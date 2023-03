Marcha en Mérida termina en presunto ''levantón'' de 4 jóvenes (VÍDEOS)

“¡Agua sí, cerdos no!” es una de las consignas que más gritan cientos de personas que participan en una marcha que comenzó este miércoles 22 a las 5:15 de la tarde en el parque de Santa Ana, en Mérida, rumbo al Palacio de Gobierno, con motivo del Día Mundial del Agua.

Encabezados por un vehículo con megáfono que les abría paso y protegidos por personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos, los participantes marcharon con pancartas y gritos con leyendas como:

“El agua no se vende, se cuida y se defiende” y “No somos ocho, no somos diez, somos el pueblo de Sitilpech”.

La marcha terminó con unos hechos violentos: el presunto "levantón" de 4 jóvenes en calles del centro de Mérida y a la vista de transeúntes, como detallamos más adelante en esta información. También damos cuenta de la postura de la SSP sobre el tema.

Marcha en calles del centro de Mérida rumbo a Palacio de Gobierno

El grupo partió de la calle 60 con 47, se desvió a la 49 con 62 y siguió hasta dar vuelta en la 62 con 53 y luego en la 53 con 64, donde se plantaron frente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, donde dieron lectura a sus exigencias.

Elementos de la policía también estaban al frente del contingente, cuyo destino final es el Palacio de Gobierno.

Aspecto de la marcha por el Día Mundial del Agua en calles del centro de Mérida

La marcha fue convocada por varios colectivos con motivo del Día Mundial del Agua ya que, de acuerdo con los que se oponen al funcionamiento de la granja porcícola en Sitilpech, sus desechos de aguas residuales son fuente de contaminación.

La granja Kancabchén II abrió en septiembre de 2013 a un kilómetro de Sitilpech con el objetivo de engordar unos 30,000 cerdos al año y con una plantilla de unos 40 trabajadores.

Inconformidad con granja porcícola en Sitilpech

Un grupo de ambientalistas comenzó una lucha legal contra la granja porcícola y logró la suspensión de labores alegando que es una fuente de contaminación.

Sin embargo, la más reciente resolución de un juzgado federal fue a favor de que reabran las instalaciones porcícolas, luego de nueve meses cerradas por el proceso legal. Del parque de Santa Ana al Palacio de Gobierno abarcó la marcha en Mérida

A principios de febrero pasado volvió a trabajar la granja, pero el viernes 10 de ese mes el grupo denominado “La esperanza de Sitilpech”, de la asociación civil Kanan Derechos Humanos, bloqueó el camino a la granja porcícola, impidió el paso a un camión con cientos de cerdos de engorda y montó un campamento sin permitir el paso.

#DYinforma Cientos de personas participan en una marcha en el centro de Mérida por el Día Mundial del Agua y a favor de habitantes de Sitilpech. pic.twitter.com/PW5F3YISOy — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 23, 2023

En la madrugada del sábado 18 de febrero agentes de la policía estatal abrieron paso a un camión cargado con alimento para cerdos, empujando a los manifestantes con sus escudos.

Bloqueo carretero que derivó en una denuncia penal

Entonces se reunieron más inconformes y a partir de ese día bloquearon también la carretera procedente de Tunkás. Imagen de la marcha en calles del centro de Mérida

Por ese bloqueo el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) denunció a ocho personas por el delito de obstrucción de las vías de comunicación.

Hoy miércoles se realizó una audiencia en el juzgado de Kanasín, donde se determinó que hay pruebas suficientes para vincular a proceso a los ocho acusados. Imagen de poco antes del inicio de la marcha en calles del centro de Mérida

Presuntos "levantones" al final de la marcha

Al final de la marcha un grupo de hombres y mujeres que se trasladaban en vehículos "levantaron" al menos a 4 de los participantes en la calle 60 entre 51 y 53, de acuerdo con denuncias y videos que circularon en redes sociales.

Un usuario afirmó que los sujetos llegaron en una camioneta blanca y un vehículo gris, “levantaron” a Pichi Chac, Sofía Caballero y Sebastián Navarrete, quienes asistieron a la marcha.

En las imágenes se observa cómo mantienen en el suelo a los "levantados" sin los rostros cubiertos y sin importarles la presencia de transeúntes, quienes les preguntaban por qué se los llevaban.

Los jóvenes gritaban "me van a matar", "me van a matar", "ayuda, ayuda" mientras los sujetos intentaban someterlos para subirlos a los vehículos, lo que se presumen que a final de cuentas hicieron, llevándose a dos mujeres y un hombre.

Se desconoce si son policías o civiles los "secuestradores", pero llama la atención cómo emplearon la fuerza para llevarse a otras personas sin importarles la presencia de testigos que los estaban grabando.

Denuncian que personas sin identificar, a bordo de una camioneta blanca y un vehículo gris, “levantaron” a Sofía Caballero y Sebastián Navarrete, quienes asistieron a la marcha en solidaridad con el pueblo maya de Sitilpech contra las mega granjas porcícolas.#ÚltimoMinuto pic.twitter.com/AV0hIb6eYG — José Cuervo (Lilia Balam) (@Nefelibata4ever) March 23, 2023

Posicionamiento de la SSP sobre las detenciones tras la marcha

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió un boletín para informar de cuatro detenidos "por violencia" durante la marcha, donde destacó lo siguiente:

"Durante una marcha ciudadana por el Día Mundial del Agua, esta tarde en el centro de Mérida, un grupo de personas incurrió en actos de violencia y pintas a predios particulares y oficiales.

"Un agente de la Policía Estatal de Investigación (PEI) fue lesionado severamente en la cabeza y debió ser trasladado a un hospital.

"En un principio la marcha se desarrolló sin contratiempos. Las personas se manifestaron libremente; pero un grupo de individuos violentaron el evento.

Dos hombres y dos mujeres, los detenidos tras la marcha

"Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a dos hombres y dos mujeres por su probable responsabilidad en los daños ocasionados y en las agresiones contra servidores públicos.

"Los detenidos son Dafne Isabel A. M., Andrea Sofía C. R., Andrew Misael O. M. y Sebastián N. U. Serán puestos a disposición del Ministerio Público.

"Asimismo, la PEI en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajan en la identificación de otras personas involucradas en los hechos, a fin de reunir las pruebas que sirvan para solicitar a un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión".