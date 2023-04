Un llamado a senadores para nombrar consejeros del INAI

La diputada federal Cecilia Patrón Laviada hizo un llamado a los senadores de todos los partidos, pero particularmente a los de la bancada de Morena, a apurar el nombramientos de los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ya que es por medio de este instituto que se tiene la garantía de transparencia, y es un logro de muchos años que no puede ni debe perderse.

Cecilia Patrón fue abordada sobre el tema en el evento por el 66 aniversario luctuoso de Pedro Infante, al que acudió como invitada, en monumento al artista en el sur de la ciudad.

Al ser cuestionada sobre el tema del INAI, dijo “hago un llamado a todas la bancada de Morena en el Senado a apurar el nombramientos de estos comisionados, que son tan importantes para México, porque representan la transparencia, la claridad , y lo merecemos, todas y todos, y además esto nos permite que vivamos en un país democrático, libre y transparente, así que vamos a seguir luchando por este derecho a tener información”.

Sobre si el gobierno se echó a perder en el tema de transparencia, la legisadora indicó que “no le conviene, porque finalmente es la información de los gobiernos y no solo a éste le ha tocado, gracias al INAI ha salido mucha información de muchos gobiernos diferentes, eso es lo importante”.

“Entonces es lamentable que venga desde la máxima autoridad del país que no quiera permitir la transparencia, cuando uno hace las cosas bien, no tiene por qué temerle a la transparencia, entonces por qué tener miedo a tener a los consejeros del INAI y puedan estar sesionando los consejeros, para que los ciudadanos podamos seguir accediendo a la información pública”.

Es un gobierno a modo, se le preguntó, a lo que expresó “¡lamentablemente”, y añadió “yo hablo en los hechos no en los dichos, ni de lo que se dice en la calle, sino de hechos, y el hecho hoy es que no hay comisionados en el INAI, esa es la realidad en este momento en el país, porque no han sido nombrados por la Cámara de Senadores. — IRIS CEBALLOS ALVARADO

-Por eso es importante hacer un llamado a los senadores de todas las bancadas del país para que se apruebe a la brevedad posible, pues es un derecho que tienen los mexicanos a tener información veraz y que nos permite también saber quién está actuando bien y quién no lo está haciendo, entonces es importantísimo que se nombre ya a estos consejeros.

Ante las declaraciones del presidente del país, quien dice que el INAI no sirve para nada, destaca que él mismo usó muchas veces el INAI, “creo que hoy está olvidando que fue una herramienta que él utilizó en contra de los que difería, entonces hay que ser muy claros, fue una lucha de muchos años llegar a esta transparencia, y habló por todos los partidos políticos, esto no es de personas, no es un ataque al presidente de la república, es en la búsqueda y la lucha de que todos tengan acceso a la información. Que puedas saber cuánto gana Cecilia Patrón (por ejemplo), que ha hecho, dónde está, dónde fue, cuánto dinero gastó, de eso se trata de que los ciudadanos sepan qué hacen sus servidores públicos, en qué gastamos, en qué se gastan su dinero”.

Enfatizó que por eso es tan importante elegir a los consejeros de inmediato, y reiteró el llamado a que se nombren ya a estos consejeros del INAI, porque México necesita tener a sus instituciones fuertes.