Exfuncionario del INE: Aspirantes presidenciales y partidos violan la ley electoral

Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó hoy en la ponencia académica “Trazando el camino: el INE pasado, presente y… ¿futuro?" que los aspirantes presidenciales y los partidos políticos están violando flagrante e impunemente la ley electoral federal.

Dijo que aunque disfracen los procesos internos, los mexicanos ven algo increíble y muy riesgoso la falta de respeto de las normas electorales, que "están vigentes nos guste o no”.

“Estas normas definían los tiempos electorales. Sabemos que el proceso empieza en septiembre y estamos en julio, el momento para que los partidos políticos o ciudadanos inicien sus procesos de selección de sus candidatos es a finales de noviembre y estamos en julio”, destacó.

Morena y oposición "violan la ley electoral"

“Lo que estamos viviendo (con el proceso interno de Morena) es una simulación, esto que hacen es un proceso de precampaña, está clarísimo, no hay que darle vuelta a la hoja, aún le llamen proceso para seleccionar al coordinador nacional de la defensa de la 4T", indicó.

"Y ahora hasta la oposición, que no quiere quedarse atrás, inicia su proceso. Es clarísima la violación flagrante a la ley electoral, si no, díganme como abogados".

"Han modificando todos los plazos, no lo hizo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) por la vía de las reformas constitucionales que quería, pero lo hace por la vía de los hechos”.

El ex funcionario del equipo de Lorenzo Córdova Vianello cuando era presidente del INE advirtió que es muy riesgoso que los partidos y aspirantes no respeten la norma y más si el INE muestra tolerancia porque está perdiendo autoridad para no llamar la atención y no enfrentar algún riesgo presupuestal.

“Por la vía de los hechos se puede operar un plan ‘c’ para hacer inoperante al INE. La anterior consejería vivió en los últimos años de este sexenio de la 4T una reducción sistemática presupuestal, hubo que quitar programas y algunas atribuciones porque tiene más facultades que cualquier otra autoridad electoral en el mundo, no sólo le corresponde organizar las elecciones”, señaló.

Daño del gobierno federal a una institución

“En aras de una austeridad republicana, el gobierno federal puede hacer inoperante una institución por la vía de los hechos, puede minar la calidad de la organización de las elecciones que tiene que ver con la legalidad, certeza, legitimidad y la paz pública", continuó el exfuncionario.

"Lo más grave es que están regresando prácticas prohibidas en la gran reforma de 2007, donde en un caso se dice al funcionario público, no abuses de tu función pública; y en el otro, le advierte que no use recursos públicos en las elecciones”.

¿Qué estamos viendo hoy?, la violación flagrante de esos párrafos del Artículo 134 constitucional

“Hoy, funcionarios públicos encabezan las precampañas, por el otro lado, cientos de espectaculares adornan las carreteras del país y ciudades, ¿de dónde salen los recursos?".

Jacobo Molina fue el primer ponente de la serie de conferencias que organizó la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) y el Colegio de Abogados en la Universidad Marista de Mérida, como parte de la celebración del Día del Abogado.

Presidieron la inauguración la comisionada presidenta del INAI, doctora Blanca Lilia Ibarra Cadena; la presidenta nacional de la Anade, maestra Nuhad Ponce Kuri; el consejero jurídico del gobierno del Estado, Yussif Dionel Heredia Fritz; el diputado local Erik José Rihani González, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado; Rudy Prado Lima, presidente de la Sección Yucatán de la Anade, y el regidor de Mérida Rafael Rodríguez Méndez.

Destacan la participación ciudadana en las elecciones de Yucatán

En su charla, el ex secretario ejecutivo del INE destacó la participación ciudadana de Yucatán, que en la elección intermedia de 2021 tuvo 62.9%, sólo le ganó Tlaxcala, pero lanzó una seria advertencia a los yucatecos: la participación en las votaciones es de una tendencia a la baja en el Estado.

Cuidado queridos yucatecos, viene a la baja la participación ciudadana en Yucatán

“En el listado nominal nacional se aprecia que en el rango de edades de 25 a 29 años no llega al 40% la votación y entre los 30 a 34 años es el 43%, está debajo de la media nacional que es de 51.8%", precisó.

"Tenemos un problema muy grave, los hombres participamos muy poco y los jóvenes que son la mayoría de los que tienen derecho a votar participan menos”.

Señaló que con estas tendencias, en buena medida el futuro de nuestra democracia, el futuro del respeto al voto y a la certeza del proceso están en riesgo.

Llamado a vigilar el proceso electoral y proteger al INE

Opinó que la ciudadanía debe vigilar el proceso electoral, vigilar a las instituciones electorales "porque el INE es de la sociedad, no es de una consejería, de una presidencia. Hay que vigilarla, cuidarla y exigirle".

Por ello, si algún ciudadano resulta insaculado como funcionario de casilla debe aceptar, debe participar en el proceso, debe votar y llevar a la gente a votar porque en esta elección de 2024 están en juego nuestros derechos y libertades

Insistió en que la participación ciudadana podría salvar a la democracia mexicana de todos los embates desde el poder.

"Ya lo demostró con las dos marchas ciudadanas multitudinarias de noviembre y febrero donde cientos de miles de ciudadanos defendieron al INE y lograron que las reformas electorales no fueran aprobadas".

La participación ciudadana, clave en las elecciones y la democracia

“La regla clave se llama la participación ciudadana, sin la observancia ciudadana la democracia está en riesgo. Por ello las marchas ciudadanas son importantes, frenaron una reforma electoral a pesar de los índices de popularidad del presidente (López Obrador”, reiteró.

“Ya lo demostró en 2021 con la constitución de las Cámaras legislativas donde el partido en el poder no tuvo la mayoría absoluta que pudo aprobar las reformas electorales del presidente”.

Hizo un recuento del surgimiento del IFE y transformación del INE y su fortalecimiento en la fiscalización de los gastos de campaña, lo cual al día de hoy no existe.

“Me duele decirlo porque dediqué 15 años de mi vida a una gran institución, que es el INE, que se construyó entre todos, pero tengo que decirlo: hay que cuidarlo porque está en proceso de cooptación y de intentona de limitar sus capacidades operativas”, afirmó.

Ya hay señales con la reciente renovación del Consejo General y algunas de sus resoluciones. La llegada de figuras que tienen en su corazoncito colores partidistas y tendrían que hacer honor al trabajo de una consejería y ser el arbitraje neutral, pero no demuestran esta neutralidad.

“Todos tenemos nuestro corazoncito y preferencias, pero una vez que uno jura ocupar una posición pública con la responsabilidad y el arbitraje el corazoncito se queda solicito y solo se demuestra en la urna al momento de emitir tu voto”, señaló.

Indicios que ponen en duda al nuevo Consejo General del INE

“Lamentablemente, creo, y allí están los datos en las decisiones de los últimos meses, esta integración del Consejo General podría empezar a ponerse en duda de que son el árbitro neutral. Por cierto, la decisión de ayer de la comisión de quejas (que falló a favor de la aspirante de la oposición Xochitl Gálvez por una queja contra el presidente AMLO) no estuvo mal y corrige un poco el rumbo, pero la consejera presidenta ha sido muy vertical en sus decisiones”.

Destacó que la misión del INE es que el voto ciudadano se cuente bien, que haya un proceso equitativo y que el resultado de certeza, legalidad, legitimidad y paz pública.

Desde su cargo como secretario ejecutivo del INE y durante 15 años participó en la organización de 350 elecciones federales, dos elecciones presidenciales y cientos de elecciones en capitales y municipios, con la garantía de paz social en cada proceso.