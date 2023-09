Amor eterno, hasta el último aliento: matrimonio pierde la vida con horas de diferencia en Mérida

Hay parejas que tienen un lazo único, y en ocasiones suceden cosas sorprendentes, como presentir cuando a uno de los dos les pasa algo, aunque estén lejos en ese momento uno del otro, y a veces el amor parece ser tan incondicional que esas parejas se van juntas de la vida, sin aparente explicación.

Una situación como esas se registró en Mérida, pues el 17 de septiembre falleció la señora Patricia Eugenia de Guadalupe León Rodríguez, y con pocas horas de diferencia, en la madrugada de ayer lunes 18, falleció su esposo, Herbert Fernando López Becerra, médico anestesiólogo.

Patricia Eugenia tenía 69 años al momento de su fallecimiento y Herbert Fernando 76, y llevaban muchos años viviendo solos, desde que sus cuatro hijos dejaron el nido.

El corazón detuvo la vida de ambos

Los esposos estaban en términos generales bien de salud. Un infartó tomó por sorpresa y cobró la vida de la señora Patricia Eugenia León Rodríguez, y horas más tarde el médico Herbert López falleció también a causa de un infarto.

Cuando una pareja que ha estado muchos años junta en ocasiones se dan sucesos como éste que llaman la atención.

Muchas veces se dice que sucede que quien se queda con vida, ya no quiere seguir viviendo sin el ser amado, y hay estudiosos que señalan que el cerebro ya no quiere esforzarse por seguir viviendo. No es un hecho común que una pareja de esposos fallezca con tan pocas horas de diferencia, y si, puede tratarse de una situación fortuita, pero es bonito pensar que esos seres se amaban tanto que emprendieron el viaje juntos a la eternidad.

Sergio Alberto López León, uno de los hijos de la pareja, confirmó que entre ellos había mucho amor, llevaban muchos años juntos, y no se veían uno sin la ausencia del otro.

Además del amor entre ellos, prodigaban mucho amor y cariño a sus hijos y la familia en general. Su sostén, sin embargo, era uno en el otro, estaban acostumbrados a su mutua compañía.

Patricia Eugenia, ama de casa nacida el 19 de octubre de 1953, y Herbert Fernando, médico anestesiólogo nacido el 6 de agosto de 1947, contrajeron matrimonio el 27 de julio de 1972, por lo que tenían 51 años de casados.

La pareja procreó cuatro hijos: Fernando, Sergio Alberto, David Enrique y Guillermo Antonio.

Le sobreviven también sus nueras Beatriz Sauri Brown, esposa de Fernando, y Laura Pezina Cazeres, esposa de Sergio Alberto, y sus nietos, Andrés Fernando y Paola Beatriz López Sauri y Ana Sofía y María Eugenia López Pezina.