José Enrique Goff Ailloud, un fiscal ''sin fuerza'' ante la corrupción; analiza

José Enrique Goff Ailloud, ex fiscal anticorrupción de Yucatán, no se mostró como un zar fuerte, decidido, con toda la fuerza, sino que actuó con bastante tibieza, manifestó el doctor Othón Baños Ramírez, académico, investigador y analista político de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Recién el ahora ex fiscal anticorrupción declaró al Diario que para él la instancia a su cargo tuvo resultados históricos: obtuvo dos sentencias, recuperó $63.5 millones, embargó bienes por $230 millones e interpuso las denuncias correspondientes.

En general dijo que tuvo un gradual avance la lucha contra la corrupción durante los casi siete años de su nombramiento.

Entrevistado sobre la renuncia anticipada de Goff Ailloud como titular de la Fiscalía Anticorrupción, como informó el Diario, el doctor Baños Ramírez reconoció que la corrupción es un tema bastante complejo, tiene varias aristas, es amplio y tiene varios ángulos desde los cuales se puede analizar este fenómeno.

Un fiscal de pocos resultados en Yucatán

Sin embargo, opinó que en lo general el ex fiscal anticorrupción no arrojó resultados que pudiera llamarle significativos, resultados notorios, resultados importantes para la sociedad, como para que enviara un mensaje a la ciudadanía de que efectivamente la Fiscalía Anticorrupción es una instancia que tiene buenos métodos y buenos resultados de la lucha contra la corrupción, que llega al fondo de las indagatorias y jala el hilo hasta llegar a la punta del iceberg de los actos de corrupción.

“La verdad es que pareciera que el ex fiscal Goff se encontró con que de pronto tenía una especie de gelatina en las manos, se le iba por todos lados la corrupción”, señaló en entrevista sobre el tema.

“No pudo sujetar ninguno de los temas importantes denunciados en el Diario, en la prensa, en gobiernos priistas anteriores y en los actuales. Esos resultados que dijo que obtuvo son, desde mi punto de vista, ridículos para todo su período. La corrupción es mucho más en Yucatán, en las instituciones de gobierno, en las alcaldías, la práctica de la corrupción es bastante más generalizada y amplia, no son centavitos los que se desvían”.

“Me parece que el mensaje que el ex fiscal anticorrupción José Goff mandó a la sociedad es que esta fiscalía es incapaz, no tiene la capacidad, no tiene los métodos, como dicen en el argot político, no tiene los dientes suficientes para emprender una lucha a fondo contra la corrupción”, reiteró.

“Me parece que el ex fiscal tampoco se caracterizó por su voluntad de combatir este fenómeno, no proyectó que fuera el que trae toda la fuerza para castigar a los corruptos. Me parece que no fue así”.

Además, “llevó con bastante tibieza la fiscalía, no es un tipo que se caracterizó por ser un zar anticorrupción, que la ciudadanía dijera que es un tipo metidísimo para perseguir las anomalías por minúsculas que sean. No fue capaz de descubrir la punta que lleve al iceberg de la corrupción”.

El doctor Baños Ramírez subrayó que el ex fiscal nunca mostró realmente compromiso y es hasta una buena noticia para la ciudadanía que haya renunciado en forma anticipada (el cargo del licenciado Goff Ailloud vencía en diciembre de 2023).

De esta forma, las instancias que elegirán al nuevo fiscal anticorrupción tienen una oportunidad de que nombre al alguien que tenga vocación real de combatir la corrupción, que tenga decisión para luchar contra este fenómeno que, como ya dijo, es bastante complejo y se requiere carácter, decisión y que no tenga compromiso con nadie.

Ejemplos de corrupción en Yucatán

“Me parece que personajes idóneos con este perfil escasean en Yucatán”, dijo.

El entrevistado recordó que el ahora ex fiscal tuvo conocimiento de varias denuncias públicas y documentadas por el Diario y la prensa local sobre exfuncionarios de los gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, y hasta donde sabe quedaron impunes.

Otro caso que afecta a Yucatán es la mafia inmobiliaria donde hay una profunda corrupción. El Diario documentó, dio nombres, fechas, transacciones ilícitas y el ex fiscal lo dejó pasar, le pasaron por arriba esas denuncias, nunca las “cachó” para investigar y llegar al fondo de este problema jurídico, social y patrimonial.

“A la mafia inmobiliaria no le hizo caso. No vemos que haya hecho algo, que haya levantado la bandera para llegar al fondo, eso es lo malo, hay información, pero no castigo”, señaló.

¿Cómo tener mejores resultados en la fiscalía anticorrupción y que sea más eficaz?, le preguntó el reportero.

“Hay dos maneras: tendría que hacerse una revisión si efectivamente las normas, las leyes están bien aplicadas y bien redactadas para que sea un marco legal efectivo. Se tiene que revisar la legislación sobre este tema, es fundamental que se haga”, señaló.

“Pero eso no es suficiente. Son las dos cosas juntas que se tienen que valorar. Esta experiencia del ex fiscal anticorrupción, hay que revisar por qué no dio resultados”, subrayó.

“Probablemente son las dos cosas juntas que habría que modificar, cambiar y buscar una mejoría para que haya resultados”.