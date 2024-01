2 Enero 2024 Local CANASTA BASICA NOTA POR CLAUDIA fotos por Sofia Vital.

MÉRIDA.- Pese a que 2024 inició con incrementos en los combustibles, refrescos y cigarros, no fue así con las frutas, verduras, carnes y semillas, al menos en estos primeros días en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito de esta ciudad.

En un recorrido hecho por reporteros de esta casa editorial, se pudo constatar que el kilo de carne de cerdo y de res tuvieron un precio de $115 y 170, respectivamente. El kilo de carne molida se cotizaba en $50.

Por su parte el kilo de pollo y huevo fue de $50 y $45, respectivamente y la rejilla de huevo tuvo un precio de $75.

Precio de frutas y verduras en los mercados de Mérida

En cuanto a frutas, verduras y semillas los precios continuaron sin alzas. La única variación está en el tomate según comentaron algunos locatarios de los mercados.

En kilos se informó que la uva y la pera tienen precio de $80; la sandía, a $17; el plátano a $16; el limón a 20 y el melón a $35.

La fresa no se vende por kilos únicamente por platos y estos tienen precio de $100.

El kilo de manzana está a $60.

En cuanto a granos, estos también se mantuvieron. El kilo de frijol negro a $40, el garbanzo a $50 y la lenteja, a $25.

El kilo de azúcar a $42 y la bolsa de medio kilo de sal a $12.

El kilo de tomate a $30 fluctúa su precio; cebolla blanca, a $40; la cebolla morada, a $39: la remolacha a $20.

El chile Xcatic a $150 aproximadamente; el chile dulce a $90 y el habanero, entre $70 y $80, el kilo.

El kilo de chayote se vendía de $13 a $15; la zanahoria de $18 a 19; la papa a $25; la calabaza local a $20 y la calabaza italiana a 35.

Otro de los productos que más demanda tienen es el ajo, cuyo kilo se cotiza entre $80 y 90, el kilo.

Ventas regulares en diciembre en los mercados de Mérida

Algunos locatarios informaron que sus ventas de diciembre fueron de regulares a buenas pero no excelentes como en otros años.

Y dijeron que hasta el momento los precios se han mantenido.

Atribuyeron que sus ventas no hayan sido excelentes en diciembre, a que muchas personas todavía no se recuperan económicamente y que otros perdieron empleos y por consecuencia no hay la fluidez económica como en otras temporadas decembrinas.

Expusieron que para el 2024 lo que desean es que mejoren sus ventas, que no aumenten los precios de sus productos, que la gente no regatee y que tengan oportunidad de comprar cajas de sus verduras y frutas, ya que es la única manera de que puedan ganar pesos.

Explicaron que si compran por kilos, la ganancia es de centavos únicamente.

Y también añadieron que el tiempo de Cuaresma es en el que esperan mejoría de ventas en especial de unos de los cítricos preferidos de la temporada que es el limón.

En el segundo día del año se pudo observar cantidad de personas haciendo sus compras, en diversas zonas del mercado.

CLAUDIA SIERRA MEDINA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA