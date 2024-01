Una mujer identificada en la red social de Facebook como Daniela Arj denunció que una niñera azotó a su bebé, en su vivienda ubicada en Mérida, Yucatán, y difundió un vídeo para mostrar el momento cuando ocurre la agresión.

La usuaria Daniela Arj publicó un mensaje donde da a conocer la identidad de la señora a quien le encargó el cuidado de su bebé, para advertir a otras mamás que tienen la necesidad de dejar a sus hijos con otras personas que no la contraten porque podría lastimarlos.

En la publicación fechada el martes 9 de enero a las 12:15 horas, se puede leer la advertencia donde deja entrever que ya estaría tomando medidas legales ante la autoridad correspondiente.

“Atención mamás y señoras en búsqueda de nanas y enfermeras Por favor no contraten jamás a la señora Ana María C.U., golpeó a mi bebé y lo azotó brutalmente en varias ocasiones.

“Anexo 1 de los videos en donde se prueba la horrible escena que vivimos ayer y mi esposo y yo inmediatamente la sacamos de mi casa y aun así suplicó quedarse.

“Y sobretodo me dijo que no le quite la oportunidad de seguir trabajando porque yo la iba a exponer ante redes sociales para que ninguna mamá ni futura mamá la contrate, la ley tomará cartas en el asunto”, puntualiza para exponer a la niñera que azotó a su bebé en Mérida, Yucatán, de lo cual difundió el vídeo.

En la publicación, la Daniela Arj compartió fotografías y la credencial del INE de la nana, así como el vídeo que probaría la agresión y sus acusaciones.

Niñera azota a bebé en Mérida, Yucatán, difunden VÍDEO

El vídeo que ya fue compartido más de 200 veces ha generado todo tipo de reacciones e indignación, la mayoría de personas se solidariza con las madres trabajadoras que se ven en la necesidad de dejar a sus pequeños al cuidado de otras personas.

En las imágenes del vídeo se puede observar el interior de una habitación oscura; según los datos en la pantalla está fechado el lunes 8 de enero a las 7:40 de la noche.

Ahí se puede ver que la nana arropa al pequeño en una cuna, pero él está inquieto y se levanta, por lo que la niñera regresa y azota al bebé boca abajo y el rostro del menor impactó contra el colchón, luego lo tapó y se va de la habitación, hechos que ocurrieron en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Tras revisar el vídeo y ver la agresión al bebé, Daniela Arj indicó que retiró inmediatamente a la niñera de su vivienda, aunque Ana María le suplicó quedarse, según narra en su mensaje.

Reaccionan en redesa sociales por el maltrato al bebé

Una de las personas identificada como Verónica Canto, compartió la publicación con el mensaje:

“No puedo con esto, en verdad es feo saber que existen este tipo de personas, si no tienen vocación para el cuidado de los niños no lo hagan. Piensen en el daño que les causan a una personita inocente, que lo único que merecen es que los tratemos con todo nuestro amor”.

Otro de los comentarios que emitió la usuaria Yoxhe Agnes BM en la publicación dice: “No dejes pasar esto Daniela por todas las mamás que tenemos que salir a trabajar y entregamos lo más valioso a personas que pensamos que los cuidaran bien. Y por tu bebé, ningún bebé debe pasar por maltratos solo porque su mamá tuvo que ir a trabajar”.

Eliana Anahí, comentó: “Si no le tiene paciencia a una criaturita, no se para qué se compromete a trabajar de eso, pobrecito bebesito”.

Otra usuaria, Pati Pérez, pide amplificar la denuncia: “Denuncien por favor, no falta la persona que no vea este post y la contrate, ayuden a que no tenga más víctimas y no llegue a mayores”.

Aguas con las nanas en Mérida, esta señora golpeo, azoto y zarandeo al bebé de unos amigos en varias ocaciones y eso que era recomendada y había cuidado igual a hijos de varios amigos. MUCHO CUIDADO‼️ pic.twitter.com/gQbdNP5oKS — Un Pelaná Cualquiera (@unpelanamas) January 9, 2024

La denuncia de Daniela Arj, mamá cuyo bebé fue azotado por una niñera, también la compartieron en el grupo de Facebook, “Empleos servicio doméstico, niñeras, cuidadoras Mérida Yucatán”.

En otros comentarios destacados le expresan: “¡Qué bueno que pondrás tu denuncia, imagínate si no tuvieras cámaras, lo que tú bebé hubiera vivido con esa señora!”, “Qué bueno que la expones” y “¡Dios mío, lo pudo haber lastimado mal!”.