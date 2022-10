Exhiben a chofer del metro de la CDMX en estado de ebriedad (Vídeo)

Un chofer del metro de la CDMX fue exhibido en redes sociales luego de que los usuarios detectaran que se encontraba laborando en estado de ebriedad. Según los reportes de los mismos usuarios, al llegar a la estación Xola de la Línea 2, el chofer abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos, sobre todo por que muchos usuarios van pegados a las puertas de estos.

Momentos después del hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) llegaron a la cabina del conductor y lo sacaron para llevarlo a un área especial del metro, pues usuarios ya sospechaban que el conductor no se encontraba en óptimas condiciones para la labor que realizaba.

Tras salir de la cabina se alcanza a escuchar decir a varios usuarios “Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”.

El Metro de la CDMX sigue siendo un desastre pese a la propaganda que hacen Sheinbaum ( @Claudiashein ) y Andrés Lajous ( @andreslajous ). Hoy un conductor ebrio puso en riesgo a cientos en la L2. No se respetan los protocolos y, por ende, no se respeta la vida de los mexicanos. pic.twitter.com/RZSRytLqj0

Momentos después de que se dieran a conocer los hechos, comenzó a circular el vídeo de la prueba que se le realizó al chofer quien fue identificado como Erik “N”.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor.