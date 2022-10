GUADALAJARA.— Un hombre de identidad todavía desconocida, fue captado por las cámaras de seguridad cuando intentó inyectarle a una menor algún tipo de droga. En las imágenes del suceso se muestra como el sujeto que la seguía quería inyectarle alguna sustancia antes de que ingresara a un gimnasio en el municipio de Zapopan. Sin embargo, la rápida reacción de la jovencita evito que el hombre no cometiera su ataque.

Hombre intentó drogar a una menor antes de que entrará a un gimnasio

Una menor de 16 años de edad logró evitar ser drogada segundos antes de ingresar a un gimnasio, al percatarse del presunto atacante de inmediato reaccionó y corrió asustada en busca de ayuda por parte del personal del gimnasio, ubicado en la colonia Arcos Guadalupe.

En entrevista con Milenio, la mamá de la menor atacada relató el angustiante momento que vivió la jovencita a quien le querían inyectar algún tipo de droga.

De acuerdo con la mamá de la víctima, un sujeto iba detrás de la menor mientras ambos subían las escaleras del edificio en el que se encuentra el gimnasio al que acude la muchachita. Pero de pronto el hombre "le quiso inyectar algo", aunque no pudo y por eso terminó aventando la sustancia en las partes íntimas de la chica.

“Mi hija a la hora de dejarla para que fuera a entrenar al gimnasio, había una persona, un señor que iba detrás de ella subiendo las escaleras... al parecer presuntamente le quiso inyectar algo y le aventó como un líquido en sus partes íntimas, entonces ella se asustó volteó hacia atrás y ve que es un señor y se va corriendo, traía cubrebocas y estaba todo cubierto”, relató la mamá de la menor.

CON UN PINCHAZO uD83EuDD2FuD83DuDC89



Una joven de 16 años estuvo a punto de ser drogada con una sustancia #inyectada cuando estaba por ingresar a un gimnasio en #Zapopan.

La menor pudo reaccionar de inmediato antes de que el hombre la pinchara. pic.twitter.com/PwqykydJbm — Qué Poca Madre uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadreMex) October 21, 2022

A diferencia de otras ocasiones en las que la víctima por el miedo se queda paralizada, en esta ocasión la menor de edad corrió en busca de ayuda.

La mamá de la jovencita señaló que afortunadamente a su hija no le pasó nada, pero afirmó que le preocupa que a otras niñas les pudiera pasar lo mismo y ellas sí sean afectadas gravemente.

“Lo que me preocupa es que muchas niñas les pudiera pasar lo mismo... ella corrió con suerte de que no la lograron pinchar y no le pasó nada, pero yo no sé si otras niñas puedan tener la misma suerte que mi hija”, externó la mamá de la víctima.

Según el relato de la mamá de la menor, personal de gimnasio trataron de agarrar al atacante, pero se les escapó. Sin embargo, solicitaron al centro comercial que les brindarán los vídeos que se tengan de la agresión a la jovencita

“El personal del gimnasio en cuanto vieron que mi hija fue atacada ellos salieron para tratar de localizar el señor y pues obviamente él se fue corriendo... entonces pedimos ayuda al departamento de administración de la plaza... nos ayudaron a sacar muchos videos...”, señaló la mujer.

Hombre intentó inyectar droga a menor cuando ingresaba a un gimnasio, ya está siendo bucado

La joven víctima junto con sus padres acudió a Ciudad Niñez de Zapopan para denunciar el hecho, pidieron a la autoridad proceder para tener acceso a las Cámaras del C5 y así dar con él o los responsables, ya que al parecer eran varios los hombres que estaban esperando al principal causante.

Por su parte, el gimnasio recalcó que es la primera ocasión que sucede un incidente de este tipo en el establecimiento, pero los encargados del gimnasio y la plaza colaboraron adecuadamente para dar con el o los responsables.