Jefe de Oficina de Durazo, vinculado a proceso; 6 exfuncionarios morenistas acusados.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora,confirmó la renuncia de Rodolfo Castro Valdez, quien fungía como jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, tras ser vinculado a proceso por un juez de control del Poder Judicial de Baja California.

En total, son seis ex funcionarios del gobierno morenista de Jaime Bonilla Valdez quienes fueron vinculados a proceso.

Este martes 25 de octubre, el juez Bernardino Ahumada, vinculó a proceso a seis exfuncionarios de la administración del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) y a un representante legal de la empresa Next Energy.

¿Por qué son investigados los 6 exfuncionarios morenistas?

Entre ellos se encuentra Rodolfo Castro Valdez. Los exfuncionarios de Baja California son investigados por la denuncia interpuesta por el actual gobierno en contra de un contrato multimillonario para el suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica que tendría un costo de 12 mil millones de pesos.

La denuncia penal fue presentada el 28 de septiembre de 2021 ante la FGR, luego de que Rocío Nahle García, secretaria de Energía, confirmó que no hay permiso para que Next Energy de México construya la planta fotovoltaica Central Solar BC.

¿De qué delito se le acusa a Rodolfo Castro Valdez?

Por el delito de peculado y uso ilícito de funciones y facultades, Rodolfo Castro Valdés quien fungía como Secretario de Hacienda y presidente del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California, en el anterior gobierno, deberá firmar cada mes ante las autoridades penitenciarias, mientras lleva el proceso en libertad.

El Juez determinó como plazo hasta el 26 de diciembre del presente año para que la Fiscalía de Baja California y la defensa de los imputados sustenten pruebas y alegatos.

En conferencia de prensa, el gobernador Alfonso Durazo dijo que el funcionario hace un par de semanas le solicitó una licencia sin goce de sueldo, con el propósito de disponer de tiempo completo para la atención de este problema jurídico que tiene pendiente en Baja California.

"En virtud de la decisión del juez de vincular a siete exfuncionarios a proceso, hoy hablé con Rodolfo y él toma la decisión de presentar la renuncia al gobierno del Estado", informó.

"Debo decir que una vinculación a proceso no significa de ninguna manera una sentencia condenatoria, significa que el juez ha encontrado elementos susceptibles de imputar una responsabilidad a la persona sujeta a proceso, pero eso no anticipa una sentencia".

"Sin embargo -agregó-, Rodolfo en un ánimo de responsabilidad y de no imponerle un costo político al gobierno del Estado durante este proceso, me ha comunicado su decisión de presentar la renuncia".

Indicó que valora mucho la colaboración que ha tenido en su gobierno, en términos de plantación y seguimiento a los cientos de programas del gobierno.

"Espero que él con los elementos que a mí me ha compartido, sean valorados favorablemente por las instancia jurisdiccional correspondiente y que pueda cerrar este capítulo en los mejores términos y en ese momento que concluya el proceso pues ya estaremos evaluando la situación", expresó el gobernador de Sonora.

Rodolfo Castro Valdez, fungió como jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal desde el 13 de septiembre del 2021, luego de que Durazo tomara protesta a su gabinete legal y ampliado momentos después de asumir la administración estatal.

¿Quienes son los otros exfuncionarios vinculados por caso Next Energy?

Otros vinculados por ambos delitos fueron Adalberto González Higuera, también ex Secretario de Hacienda; Karen Postlethwaite, ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; Salomón Faz, ex titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, y Marco Octavio Hilton, ex oficial mayor.



En el caso de peculado, se vinculó a Israel Clemente González, otro ex oficial mayor, y por uso indebido de funciones, a Tulio Pani Vano, representante legal de Next Energy.