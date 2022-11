Familia de Debanhi Escobar procederá legalmente contra ''Platanito'' tras dichos sobre la joven

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que se diera a conocer y se hiciera viral un vídeo donde el comediante Sergio Verduzco, conocido como “Platanito”, hace una serie de bromas respecto al feminicidio de Debanhi Escobar, los padres de la joven dieron a conocer que buscarán proceder legalmente en contra del famoso payaso.

La información la dieron a conocer Mario Escobar y Dolores Bazaldúa a través de un en vivo que realizaron vía Instagram, los padres de Debanhi externaron encontrarse muy enojados ante las bromas de Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como '‘Platanito’'.

Ambos informaron que ya se han puesto en contacto con las autoridades para proceder legalmente contra el hombre, a quien Mario Escobar consideró un cobarde.

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el vídeo, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicitó y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, atajó el padre de la joven.

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, comentó la madre de Debanhi.

¿Qué dijo ''Platanito'' sobre Debanhi Escobar?

Durante la mañana de ayer domingo, en las redes sociales comenzó a circular un vídeo donde el comediante menciona con ironía que Debanhi Escobar se ahogó en una cisterna en Monterrey cuando no hay agua, hecho que los padres de Escobar consideraron una burla.

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, dijo, mitras algunas personas se reían.

“Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó preguntando en su acto de comedia. “De Monterrey”, le responden las personas del público. “¿Cómo murió?”, preguntó nuevamente.

Tras la respuesta del público continúo: " [Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches”, finalizó su chiste, mientras su compañero del escenario se río y se escucharon otras risas entre el público.

PLATANITO @PlatanitoShowMx SE BURLA DE MUERTE DE #DebanhiEscobar



Su comedia vuelve al ojo del huracán por hacer chiste sobre la muerte de la estudiante de 18 años



Hace mofa de la localización del cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla. pic.twitter.com/610yB64jl1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 13, 2022

Antes de finalizar el video en el que fue captado, agregó: “Chingu* su madre el que lo suba mañana”. Sin embargo, el material fue compartido y difundido, llegando así a los padres de Debanhi, quienes en respuesta aseguraron que no es la primera vez que “Platanito” se mofa de una tragedia.

Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), exigió a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, “una disculpa pública” por el comentario que realizó en unos de sus shows sobre Debanhi.

Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “ #Platanito ” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) November 14, 2022

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Debanhi Susana Escobar salió el 8 de abril de 2022 a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León junto con sus amigas: Ivonne y Saraí. Según las declaraciones, Debanhi se fue sola del lugar, la madrugada del 9 de abril tomó un taxi. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido.

La noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Motel Nueva Castilla, en una cisterna. El padre de Debanhi confirmó ese mismo día la muerte de su hija.

En primera instancia la Fiscalía de Nuevo León informó que Debanhi Escobar murió por una contusión profunda de cráneo. Después se reveló que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación, entre el tercero y quinto día de su desaparición.