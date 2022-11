Ricardo Monreal no descarta dejar Morena tras filtraciones de Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal aún no descarta abandonar las filas de Morena tras las filtraciones de Layda Sansores, gobernadora de Campeche y su compañera de partido, e indicó que definirá su postura durante las siguientes semanas.

En conferencia de prensa el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República fue cuestionado sobre si planea renunciar o permanecer en el partido, a lo que respondió que "vamos a ver, vamos a esperar a diciembre y sus Posadas".

A tono de broma cantó “diciembre me gustó pa que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad, No quiero comenzar el Año Nuevo con este amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pase mucho tiempo, que estés arrepentido”.

Monreal Ávila también dijo estar “contento” por el apoyo que ha recibido después de que Layda Sansores filtró sus presuntas conversaciones con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI.

"Ya mejor no les digo nada, porque estoy contento, estoy de buenas porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar, porque es una infamia de nuevo", aseguró el senador.

Ricardo Monreal busca desafuero de Layda Sansores

El senador aseguró que existen “elementos contundentes” para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite el desafuero de la gobernadora a la Cámara de Diputados y poder ejercer acciones penales en su contra.

El coordinador parlamentario aseguró que aunque Layda Sansores afirma no haber intervenido comunicaciones privadas, las exhibió en un medio público, su programa “Martes del Jaguar”, que recibe fondos públicos.

Tales acciones configurarían dos delitos: difusión de diálogos privados y peculado.

Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad.

"No hay forma de que se escape, es decir, para mi es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicana o mexicana que viole la ley”.

Acompañado de 13 senadores de Morena, Ricardo Monreal afirmó que “no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean voladores de la Constitución y la ley".