Coparmex prevé nuevo incremento de costos en 2023

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo (EFE).— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció ayer miércoles que el pacto de empresarios y gobierno contuvo la inflación, pero advirtió de aumentos de costos en 2023 por la subida del salario mínimo y la entrada de reformas laborales.

La patronal percibe “buenas noticias a pesar de que” la inflación general de 8.14% anual de la primera quincena de noviembre es alta, según expresó José Medina Mora, presidente de la Coparmex, en entrevista con EFE en Playa del Carmen.

“Habíamos (en la inflación) llegado ya a 8.7% (en septiembre) bajó a 8.4% (en octubre), cerraremos el año con inflaciones altas, pero todo 2023 irá bajando, pero muy lentamente, la expectativa que tenemos es que pudiéramos cerrar 2023 entre 4% y 5%”, agregó.

Para Medina Mora, el acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial fue un factor importante para evitar que la inflación se disparara.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, promovió primero un “Paquete contra la inflación y la carestía” (Pacic) en mayo pasado y después un “Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía” en octubre para que empresarios se comprometieran a no elevar los productos básicos.

“De no haberse dado el acuerdo se estaría hablando de inflaciones de dos dígitos entre 12% y 13% entonces ha valido la pena”, comentó el líder de la patronal.

Aún así, el representante del sector argumentó que el arranque de 2023 será difícil para las empresas porque se conjuntan tres aumentos en sus costos.

Estos son el alza en el salario mínimo, la reforma que lleva de seis a 12 los días mínimos de vacaciones y las aportaciones patronales para las pensiones, que pasan de 6.5 a 15%.

“Será una etapa difícil para las empresas porque se conjuntan tres aumentos en los costos: aumenta el salario mínimo, aumentan los días de vacaciones, que tiene una consecuencia en la prima vacacional, y en los días que hay que reemplazar a la gente que está de vacaciones”, apuntó.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunciaría hoy jueves el aumento al sueldo básico, que ahora es de 172.87 pesos diarios (8.6 dólares).

La Coparmex había propuesto un aumento de 15%, pero López Obrador aseguró que “hay voluntad” para incrementarlo en 20%.

El líder empresarial también lamentó que “México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia”, tras la contracción de 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2020 y el repunte insuficiente de 4.8% en 2021.

“En otros países de América Latina hubo apoyos para la reactivación económica que en México se decidió no dar, no se quiso proteger el empleo, no se quiso apoyar con créditos a la micro y pequeña empresa, nació de una manera muy limitada del primer año y después nada y ahora estamos pagando esas consecuencias”, añadió.

Uno de los factores, expuso, es la falta de inversión del gobierno, que debería ser de 5% del PIB, pero está en 2.8%, según sus cálculos.