'A plena luz: El caso Narvarte', documental de Netflix que desentraña el multihomicidio en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El multihomicidio en la Ciudad de México en 2015 conocido como el caso Narvarte es retratado y analizado en el documental “A plena luz: El Caso Narvarte” de Netflix del documentalista Alberto Arnaud.

El 31 de julio de 2015 cinco personas fueron asesinadas en la colonia Narvarte, la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo colombiana Mile Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Olivia Alejandra Negrete.

El multihomicidio en CDMX cumplió siete años sin resolver este 2022.

Documental "A plena luz" analiza el caso Narvarte en México

De acuerdo con el documentalista, omitir el número telefónico desde el cual los victimarios habrían seguido instrucciones, no tomar en cuenta al vehículo que servía de protección a la camioneta de los agresores son muestras que las autoridades capitalinas no invesigaron adecuadamente el caso.

El documental "A plena luz", de Alberto Arnaud, ahora disponible en Netflix, retrata lo acontecido el 31 de julio de hace siete años en un departamento cuando justo a la hora de la comida fue asesinado el grupo.

Alberto Arnaud no sólo recrea los hechos, sino que dedicó dos años a la investigación del caso durante los cuales encontró fallas en el procedimiento de las autoridades y recopiló los testimonios de familiares y especialistas.

"Fue un caso que desde el primer momento nos impactó mucho; en ese momento vivía a unas cuantas cuadras de donde ocurrieron los hechos”, recuerda el documentalisra.

El cineasta también resaltó que “dos de las víctimas, Nadia y Rubén, estaban activadas en los temas en que me encontraba que era el de Ayotzinapa y las reformas estructurales de Peña Nieto, y aparte ellos tenían su propia agenda en Jalapa en contra de la represión y desapariciones forzadas en Veracruz".

El realizador también recuerda que tras el multihomicidio entre periodistas y activistas había “mucho miedo porque era también de que podía pasarnos a nosotros, no estábamos seguros ni en la ciudad que era la de México con Mancera (Miguel Ángel, entonces Jefe de Gobierno)”.

“Éramos vulnerables y podían asesinarnos igual a plena luz del día y no iba a pasar nada”, relató, por lo que decidió realizar el largometraje para que el caso no se olvidará y reportar la manera de actuar en fiscalías de todos los niveles.

¿Cómo se realizó el documental de Netflix “A plena luz: El Caso Narvarte”?

Fueron dos años de búsqueda de documentos, leer más de 20 mil hojas de investigación, checar los videos de cámaras de seguridad en poder de las autoridades, y otros tantos de producción.

"La hermana de Rubén, las familias, no están cerradas a una línea de investigación, entonces se comenzó una desde el lado periodístico y me fui dando cuenta que había muchas cosas que no habían sido contempladas.

"Queríamos llegar a la verdad, pero pronto nos dimos cuenta que sería imposible y nos comenzamos a preocupar porque no sabíamos de dónde venía esa dificultad", indicó.

"Nos metimos a investigar las prácticas de la fiscalía y vimos que, entre otras cosas, no se vio el número que pudo haber conducido a los autores intelectuales y tampoco al auto que estaba cerca de la camioneta en la que viajaban los victimarios tanto de ida, como de regreso, que se ve en los videos", detalla Arnaud.

También subraya que la serie de inconsistencias no sólo son atribuibles a errores o falta de pericia, sino por encubrimiento.

El documental pone nombres, cargos y caras de las autoridades involucradas durante la investigación, así como acciones infantiles como el capturar a un hombre por una simple huella de zapato, pero sin verificar si el calzado era del mismo número.

Responden a documental sobre multihomicidio en Narvarte

El periodista de Telediario e Imagen TV Carlos Jiménez respondió a las declaraciones de Alberto Arnaud en su documental “A plena luz” del multihomicidio en Narvarte.

"El documental sobre el Caso Narvarte,"A plena luz" AFIRMA que los medios se encargaron d apoyar una falsa versión de la @FiscaliaCDMX a través d filtraciones. En reiteradas ocasiones usan mis notas y mi voz. Habría sido bueno q @asarnaut me hubiera preguntado sobre esas aseveraciones", escribió en Twitter.

El documental sobre el Caso Narvarte,"A plena luz" AFIRMA q los medios se encargaron d apoyar una falsa versión d la @FiscaliaCDMX a través d filtraciones

En reiteradas ocasiones usan mis notas y mi voz.

Habría sido bueno q @asarnaut me hubiera preguntado sobre esas aseveraciones pic.twitter.com/Dmu7fzVjut — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 15, 2022

¿Cuándo se estrena “A plena luz” de Netflix?

A plenoluz se estrenó el pasado 8 de diciembre en Netflix y Arnaud espera que esta visibilización también le sirva de protección a él, pues hay nombres importantes involucrados y una posible red de delincuencia al lado de ellos.

"El miedo siempre está, no es algo que me guste pensar mucho en ello, pero también creo que el miedo tiene un valor importante que es el hacernos más precavidos y nos moviliza, vale la pena correr el riesgo", recalca.

