Llama Ignacio Mier a ''serenarse'': ''Espectaculares no benefician'' a las ''corcholatas''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a sus diputadas y diputados a “serenarse” y evitar rentar espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum, como recientemente lo reconocieron algunos legisladores del partido guinda.

En conferencia de prensa señaló que ello, más que ayudar, en nada benefician a las “corcholatas”.

“He escuchado las posiciones que han expresado algunas de mis compañeras y compañeros diputados con relación a este tema, los que dicen que ellos los sufragaron es con sus recursos propios, yo lo que les hago es una invitación a mis queridas compañeras y compañeros a que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestra movimiento y de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quienes tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros, como la continuidad de la cuarta transformación, nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador”.

El líder guinda consideró que la política es “emoción” y es “pasión”, por lo que a veces “la emoción gana más que la razón y lleva este tipo de expresiones”.

Por ese motivo, insistió en su llamado a serenarse.

“Repito, yo respeto a mis compañeros y sé que ellos van a serenarse, que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas, porque no ayuda a la unidad, al contrario”, expresó.