Reprueban actitud de Patricia Armendáriz en entrevista; se le cuestionó espectaculares de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresaria y diputada de Morena Patricia Armendáriz se encuentra en medio de la polémica tras una entrevista que sostuvo con el periodista Carlos Zúñiga para hablar sobre los espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum para ser la candidata a presidente de México por ese partido.

La entrevista comenzó de una manera cordial y, desde el inicio, la exparticipante de Shark Tank México se mostró cariñosa con el entrevistador al contestarle su saludo con un "Hola precioso", sin embargo, luego de que Carlos Zúñiga comenzara con el primer cuestionamiento, la actitud de la diputada cambió.

El presentador del noticiario de Milenio le cuestionó ilegalidades por los espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum a lo que la diputada de Chiapas negó que haya violado la Constitución al pagar por espectaculares en diversos estados para promocionar la imagen de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque, dijo, lo hizo como "ciudadana común y corriente" y, además, afirmar que ya todos están en campaña.

"Mira, yo no soy abogada, me rodeo de los mejores abogados de México para hacer este tipo de cosas que son delicadas", expresó Patricia Armendáriz en la entrevista y al mismo tiempo replicó a Carlos Zúñiga si era abogado.

Al ser cuestionado, el periodista le respondió que por segunda vez le repetía que no era abogado, que era periodista. Acto seguido la diputada de Morena le cuestionó que él no estaba informando y lo que estaba haciendo con sus afirmaciones era difundir FakeNews.

"Otra vez, ¿Eres abogado? Entonces no aseveres cosas que no sabes. A ver, escúchame. No me confrontes de esa manera, me estás aseverando que lo que hice fue una ilegalidad, por eso te estoy contestando de esa manera, me estás agrediendo. "O hablamos como personas civilizadas o no vuelvo a aceptar una entrevista contigo".

Tras escuchar la contestación Carlos Zúñiga intentó calmar los ánimos, pero ante la amenaza de la empresaria, el presentador le ofreció la opción de terminar la entrevista, a lo que la diputada accedió y cortó la llamada.

Lamentan actitud de Armendáriz con Carlos Zúñiga

En redes sociales critican la actitud de la diputada por cómo se exaltó en el momento de ser cuestionada. Varios usuarios catalogaron la actitud de "prepotente" y "grosera". Por su parte el excandidato presidencial priista, Roberto Madrazo, aseguró que la morenista no dio "ni un solo argumento". "Solo se le escucha agredir al periodista que está haciendo su trabajo. Por eso México es el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo", expresó Madrazo.

El periodista deportivo, Rodolfo Landeros, escribió: "La 4T en estado puro. Falta de educación y cordura para responder. A falta de argumentos, agresiones. Y evidentemente ‘los mejores abogados del país’ los ayudan a violar la constitución. Pero, ‘la ley es la ley’".

