Fallece ''Nahla'', perrita rescatista que ayudó en el sismo del 19S

CIUDAD DE MÉXICO.- "Nalah", la perrita rescatista que participó en labores de búsqueda tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, y luego de la explosión de las oficinas de Pemex, falleció el pasado 24 de marzo, según lo reportó su manejadora Janette Ficachi.

Durante sus 10 años de vida, la golden retriever ayudó a la localización de 17 personas, 12 de ellas en los colapsos por el terremoto del 19S, donde colaboró con la perrita Frida y el equipo de binomios de la Secretaría de Marina (Semar).

Janette Ficachi informó a través de su página oficial que la canina también fue voluntaria en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), brindaba apoyo para terapia emocional en albergues y participó como integrante de diversas organizaciones civiles e instituciones de rescate.

Por su actitud juguetona, pacífica y su buena disposición, "Nalah" también realizó exhibiciones sobre la labor de los perros de búsqueda y rescate en eventos.

"Me guiaste. Me guiaste tantas veces y ahora me toca guiarte a ti a tu última búsqueda, la de llegar al puente del arcoiris y despedirnos hasta que nos volvamos a encontrar. No tengo cómo describir esto que siento, estas últimas horas contigo, mi niña peluda, cómo me vas a hacer falta", compartió Ficachi en sus redes.