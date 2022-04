Caso Debanhi: Sí sufrió abuso y tenía otros golpes; CIDH y familia pedirán segundo peritaje

MONTERREY.— Omar Tamez, integrante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) pedirá segundo peritaje para aclarar si hubo abuso sexual confirmó que la joven Debanhi Escobar sufrió abuso sexual antes de su muerte en Escobedo, Nuevo León, asimismo informó que hay inconsistencias en la investigación sobre la muerte de la joven de 18 años de edad, por lo que se hará un segundo peritaje.

#ÚltimaHora Familia de Debanhi exigirá un nuevo peritaje en el caso, informó Omar Tamez, comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. #SábadosDeForo con @andreamvo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/Cm3pYCtnhL — Foro_TV (@Foro_TV) April 23, 2022

Sí sufrió abuso y tenía otros golpes: CIDH

El miembro de la CIDH dio a conocer que Debanhi fue violentada y sufrió varias lesiones en la cabeza antes de su muerte, pero señaló que estos hechos se confirmarán después de un segundo peritaje, del cual se encuentran esperando la orden federal para iniciarlo.

“Hicimos una solicitud a la Fiscalía, porque la familia no está conforme con los resultados; queremos más estudios; tenemos suficiente material para continuar con los estudios y un segundo peritaje por personal especializado del Hospital Universitario”, afirmó en declaraciones a medios.

Tras ser cuestionado sobre si Debanhi sufrió de abuso sexual antes de su muerte, Tamez señaló que esto puede ser aclarado con un segundo peritaje, pero sí afirmó que la joven fue agredida sexualmente.

“Se detectaron golpes en otras partes del cuerpo, se determinará con el segundo peritaje. Sí hay un abuso sexual, es algo delicado, pero como les comento, eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje”, señaló Omar Tamez, tras finalizar el velorio de la joven.

Familia de Debanhi Escobar y CIDH piden un segundo peritaje

Omar Tamez también declaró que sobre el golpe que presuntamente mató a Debanhi Escobar hay dudas, pues recalcó que se le detectaron otro tipo de golpes.

El integrante del CIDH explicó que las indagatorias muestran que la causa de muerte fue un golpe en el cráneo, aunque no se ha determinado el número de lesiones que le fueron infligidas y continúan las investigaciones.

"Las autoridades dan carpetazo", dijo el comisionado, y es por eso que la familia acude a la Comisión, porque señalan inconsistencias en las versiones.

Como parte de las inconsistencias, Tamez expuso que la versión de la Fiscalía señala que Debanhi habría saltado la barda alrededor del motel Nueva Castilla para después caer en una cisterna abandonada hecho que, remarcó el funcionario, resulta imposible.

No obstante, Omar manifestó que por el momento no se puede dar a conocer más detalles del caso, ya que establecieron contacto con la familia apenas hace 10 horas, además de que revelar más información podría poner en riesgo las investigaciones en curso.

“Conforme avancemos en las indagatorias les vamos a proporcionar puntualmente detalle a detalle, para que tengan información precisa y lo único que queremos es que la familia tenga paz, tranquilidad, y que encuentren la verdad”, puntualizó el comisionado Tamez.

Lo que sí advirtió es que la familia está dispuesta a una exhumación en caso de ser necesario y señalaron que también cuentan con información adicional.

"No voy a parar. Nos vamos a parar. Estamos hartos de que nos entreguen a nuestras hijas muertas... Porque fue un asesinato, o sea, la mataron, le repito, la mataron. Caiga quien caiga, tope donde tope, no voy a parar, no voy a parar para poder esclarecer esto, no vamos a parar para esclarecer todas las desapariciones" sentenció el padre de Debanhi, Mario Escobar.