“Cabildea gobierno de EE.UU. contra la Ley Eléctrica”

CIUDAD DE MÉXICO.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el debate que se registró el lunes en la Corte sobre la Ley Eléctrica, pues los ministros hacen “pura fundamentación legal” y no van al fondo del asunto, y también acusó al gobierno de Estados Unidos de cabildear contra ese ordenamiento.

De acuerdo con el diario Reforma, en la mañanera de ayer el mandatario federal acusó que empresas y gobiernos extranjeros están haciendo “lobby” en el Congreso y el Poder Judicial contra la ley, que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados.

“Estamos pendientes también de lo de la iniciativa eléctrica porque ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, como le llaman, ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de Senadores y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. Por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos que no son nada más de orden jurídico, porque vi un rato lo del debate ayer en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo”, reprochó.

“Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica que establece que debe darse trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares, porque la reforma que hicieron, que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta en todo sentido, porque esa reforma constitucional, ese ordenamiento que es vigente, consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”, afirmó.

Se le pidió al jefe del Ejecutivo federal decir qué gobiernos extranjeros son los que cabildean y mencionó al de Estados Unidos.

“Básicamente el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola del tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, lanzó.

López Obrador arremetió contra los ministros y pidió “que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

“¿Que no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio contra el ex director de Pemex?”, cuestionó.

“Este señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para aprobar la reforma energética, ¿Eso no va a contar a la hora de decidir, puede más el poder de las empresas? Que no me vengan con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”, argumentó.

“¿Porque qué es lo que se está discutiendo? El precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores”, dijo.

Previamente, al también criticar la decisión de la Corte de anular la prohibición de 10 años para que funcionarios no puedan ir a la iniciativa privada al dejar sus cargos, el Presidente dijo que los ministros son como abogados patronales.

Por otra parte, López Obrador reconoció que a Canadá le preocupa la reforma eléctrica de México.

“En lo eléctrico sí, que es otro asunto, tampoco de manera exigente, sino planteando qué les preocupa. Los empresarios se fueron contentos porque saben que no cometemos abusos, son reglas claras”, contó.