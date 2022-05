Caso Debanhi Escobar. ¿Por qué la Fiscalía no revisó la cisterna en cateos previos de motel?

MONTERREY, NL (SUN).- El caso Debanhi Escobar ha sacudido las diferentes esferas públicas de México. Las supuestas irregularidades denunciadas por el papá de la joven durante la investigación y una serie de hechos que ponen en tela de juicio el sistema judicial mexicano, han llevado a los diferentes ciudadanos que han seguido el caso a plantear preguntas que las autoridades poco a poco han comenzado a responder y, una de ellas, el por qué en cateos previos en el motel Nueva Castilla no se revisaron las cisternas donde el cuerpo de Debanhi fue encontrado finalmente.

Autoridades de Nuevo León respondieron a la pregunta anterior que "ninguna persona ingresó o revisó" las cisternas del motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de la joven.

Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado, dijo en conferencia de prensa que las autoridades trabajan con binomios caninos, pero los animales no detectaron el cuerpo.

"Es importante precisarles, para todas y para todos, que dentro de las carpetas de investigación, se tiene que al momento en el que acuden a este lugar, las personas que se encontraban allí, no hicieron referencia de esa área en desuso. Entonces continuamos en la revisión de los videos para determinar si hay alguien que se observa allí, y lo que podemos advertir de los informes que hay dentro de la carpeta, es que ninguna persona ingresó o revisó esa área", declaró la fiscal Nuñez.

Describió que en las bitácoras de investigación, "no se tienen la distribución de esa área en específico, toda vez que no se tiene la distribución de tareas en esa área en específico, toda vez que no se refirió por parte de los empleados, la existencia, ni que estuviera en desuso".