El ''Bronco'': Me usaron de ''chivo expiatorio''

MÉXICO.— El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco“, acusó ayer a su sucesor, Samuel García Sepúlveda, de usarlo como “chivo expiatorio” para justificar deficiencias en la entidad, y aseguró que durante su administración hubo crecimiento y estabilidad.

En entrevista radial con Carlos Loret de Mola, expresó que el actual gobernador “no es un juez, ni es dueño del Poder Judicial”, para acusar a administraciones pasadas.

“Yo creo que cuando las partes no funcionan en un gobierno, siempre buscan un chivo expiatorio, dejamos un estado con los mayores índices en empleo, con una estabilidad superior al resto del país, con una cobertura educativa, con agua suficiente”, dijo el exmandatario, que recientemente consiguió prisión domiciliaria por los delitos de abuso de autoridad y delitos electorales.

“La última vez que comparecí ante el Congreso dije que no necesitan perseguirme, yo estoy en mi casa, acudiré cuantas veces sean necesarias ante la autoridad a declarar por lo que yo tenga que ser acusado. El gobernador no es un juez, no es dueño del Poder Judicial”, agregó “El Bronco”, según consigna el portal Latinus.

¿Cómo está ''El Bronco'' de salud?

Sobre su estado de salud, luego de reportar intervenciones quirúrgicas por problemas en el colon, dijo que ha perdido 20 kilos y que incluso su voz ha cambiado.

Agregó que su salud empeoró luego de entrar al sistema penitenciario y por las acusaciones que pesan en su contra.

“Lo peor ya lo hemos estado superando, estoy en otro hospital, para otras valoraciones, porque tengo que ser sometido a una tercera intervención para recuperar primero la fortaleza y la proteína que he perdido (…) parte de mi intestino fue quitado, bajé 20 kilos”, agregó “El Bronco” en entrevista.

Estimó que “ninguno de los delitos por los que se le imputa” tiene ver con el gobierno estatal y que probará su inocencia durante el proceso de prisión domiciliaria.