Alertan de sospechosos mensajes que envían por teléfono

En los últimos días cientos de habitantes de Veracruz recibieron sospechosos mensajes de texto por teléfono ofreciendo atractivas oportunidades de empleo pero trascendió que podría tratarse de "gancho" para cometer un delito.

Incluso, de acuerdo con algunos medios, el propio obispo Carlos Briseño Arch reconoció que ya recibió varios mensajes.

En los sospechosos mensajes ofrecen sueldos de hasta 8,000 pesos diarios

En los sospechosos textos se ofrecen empleos de medio tiempo en la ciudad de Veracruz y el principal requisito es ser menor de 22 años.

Ofrecen sueldos extraordinarios, algunos de 2 a 8 mil pesos diarios.

De acuerdo con el sitio Cambio Digital, cuando las personas interesadas en el presunto empleo responden al mensaje quien los envía no contesta.

Señala que mensajes similares se asocian a la desaparición de una joven llamada Viridiana Moreno, en Cardel.

Advertencia de un Obispo por los mensajes en Veracruz

Al respecto, Formato Siete señala que el obispo Carlos Briseño Arch afirmó en reciente entrevista que él ya recibió varios de esos mensajes.

Llamó a tener mucho cuidado ya que no es común "obtengan tu número celular de la nada" y posteriormente se sepa de personas víctimas de violencia después de atender este tipo de llamados.

“Yo te puedo hablar de mí, no te puedo de los demás, yo sí he recibido mensajes donde me invitan a trabajar en un sitio", añadió.

"O sea, se ve que son mensajes que mandan a todos los teléfonos (…), y la necesidad es lo que hace que la gente pues directamente se entusiasme y vaya”, advirtió.