''No es nada malo'': Influencer colombiana responde al chef mexicano que la llamó ''gorrona''

MÉXICO.- En días pasados se viralizó que el chef mexicano Edgar Núñez exhibió en redes sociales a la influencer Manuela Gutiérrez que le pidió comida gratis a cambio de publicidad. Tras la repercusión de lo ocurrido los dos protagonistas dieron su punto de vista de lo ocurrido.

''Era una oportunidad de trabajo'': Influencer colombiana responde a chef mexicano

En sus historias de Instagram Manuela Gutiérrez explicó que se trataba de un ''canje publicitario'' y además le pidió disculpas a Edgar Núñez. Comentó que muchas veces las empresas los buscan y les pagan, mientras que en otras ocasiones son ellos los que les escriben.

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, dijo Manuela en una de sus historias donde detalló cómo funcionan las dinámicas entre empresas e influencers.

La influencer colombiana relató que la propuesta que le hizo a al chef mexicano no era con mala intención, pero que entendía el enojo del chef y su manera de expresar su inconformidad ante la situación exhibiendo la conversación ya mencionada.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible… si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”.

Influencers ''presumen fantasía que no puede pagar'': Afirma Edgar Nuñez

El reconocido chef mexicano también usó sus redes sociales para dar mas detalle de las razones por las que está en contra de los intercambios con influencers.

Edgar Nuñez mencionó que él no necesita de menciones, pues no necesita a personas que se beneficien de su comida gratis y presumirle al mundo algo que no pueden pagar.

''Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí”, indicó el chef.

También relató que él en sus redes sociales juntas la superan 10 veces a las del influencer, sin contar que él no vive de las redes sociales. Además afirmó que no le interesa salir en el feed de personas que sólo suben fotos en traje de baño.

Afirmó sentirse ofendido de que intenten abusar de su trabajo, pues él y su staff siempre trabajan muy duro para que todo salga bien, como para que una persona quiera aprovecharse de la situación, sólo se siente y suba una foto a Instagram.