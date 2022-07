Delfina Gómez con aspiraciones para la gubernatura del Estado de México en 2023

Comparta este artículo

VILLAHERMOSA, Tab. (SUN).- La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que no se descarta para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México en 2023, pero por ahora su prioridad es la SEP.

"No [me descarto], yo creo que hay una gran oportunidad de poder participar en lo que tanto queremos, que es apoyar a la gente, tener un cambio diferente a lo que es nuestro estado, pero también en donde estoy me fascina, es mi campo, la SEP".

En entrevista a su llegada a Villahermosa, donde este viernes acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador a la puesta en marcha de la primera etapa de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, la funcionaria dijo que un texcocano podría ser el próximo gobernador o gobernadora del Estado de México.

"Sí hay texcocanos, pero también tenemos en otros municipios, me da mucho gusto que hay muchos compañeros, tenemos cartas", expuso.

Delfina Gómez señaló que Horacio Duarte o Higinio Martínez, a quienes también se les menciona como posibles aspirantes, son grandes compañeros, con quienes se ha fincado una amistad, cada uno tiene sus características, muy valiosas, "y cualquiera de ellos sería…".

La titular de la SEP dijo que hay piso parejo para elegir al próximo abanderado de Morena a la gubernatura del Estado de México, por lo que esperará a que salga la convocatoria de su partido para tomar una decisión.9