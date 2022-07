"Justicia para Maple": el perro fue a un campamento y lo devolvieron en una urna

Comparta este artículo

"Maple", un cachorro Shiba Inu de ocho meses de edad, partió el 26 junio a un campamento de adiestramiento canino; sin embargo, ya no regresó a casa. A su familia humana les entregaron solo una urna con cenizas.

El caso de este perro se ha hecho viral ante la indignación que generó la denuncia de su tutora Adriana Mondragón, quien en redes sociales narró el caso ocurrido en la Ciudad de México.

A través de una publicación en Instagram, Adriana relató que "Maple" siempre estaba feliz, pero tenía problemas al interactuar con otros perros, por lo que le buscaron un entrenador para mejorar en su conducta. Fue así que contactaron a Antonio Ávila López, quien aparecía en su perfil de Instagram como "You can dog training".

En la publicación, la dueña de "Maple" escribió que tuvo varias sesiones. "'Maple' estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento, nos platicó que a través de una terapia iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos", explicó Adriana. No obstante, el entrenador de "Maple" dijo que, aunque el perro había aprendido algunas cosas, necesitaba reforzar lo aprendido, por lo que le dijo a sus dueños que se lo llevaran dos semanas más de campamento y ellos aceptaron, señaló Adriana.

¿Qué le pasó a "Maple", un perro Shiba Inu?

El domingo 10 de julio, "Maple" debía regresar a casa, con sus dueños, pero este viernes en la madrugada, Valeria Alejandra Juárez Torres, señalada por Adriana como la novia de Antonio, le dijo que éste "iba de camino al veterinario". Fue alrededor de la una de la mañana.

“Me escribe ella y me dice que Antonio acaba de sacar a pasear a ‘Maple’ en la noche, que lo escuchó chillar, que no sabe qué fue y que lo va llevar al veterinario. Yo le contesté como 20 minutos después y a partir de ahí fue estar llamando: ‘dime dónde está, en qué clínica’ y ella no sabía porque me decía que Antonio no tenía señal”, dijo Adriana en entrevista.

"Maple", un perro de raza Shiba Inu

Con base en los mensajes intercambiados entre Adriana y Valeria, a la 1:33 de la mañana el perro fue trasladado a una clínica en donde le pudieran suministrar un antídoto para la picadura. A las 3:26 de la madrugada, vía WhatsApp, Adriana fue informada de que su perro había fallecido. “Lo siento mucho, ese fue su mensaje”.

A Adriana le dijeron que por la hinchazón que presentaba el perro, lo iban a cremar. “Yo de inmediato le contesté que no. Le dije: ‘No Valeria, tenemos que ver el cuerpo, tenemos que verlo, tenemos que despedirnos, tenemos que ver qué le pasó”.

¿Dónde está "Maple"?

Debido a la negativa de decirles la ubicación de la clínica en la que "Maple" falleció, Adriana tomó la decisión de acudir a la casa en la que está el campamento, ubicada en la Alcaldía Xochimilco. Sin embargo, camino al lugar Valeria y Antonio le solicitaron verse en el Deportivo Xochimilco. A las 4:20 de la mañana, una urna con cenizas le fue entregada.

“No nos habían dicho que habían ya cremado a ‘Maple’. Se bajan de la camioneta y sacan una urna. No nos quisieron dar certificado de defunción, no había un documento, no había fotos de la herida, se negaron a decirnos en qué clínica era (…) No nos dijeron el nombre del veterinario y la urna no tiene nada, solo una etiqueta”, señala.

Al consultar con otros veterinarios, indica Adriana, los especialistas le explicaron que en el tiempo que transcurrió entre la notificación de la muerte de ‘Maple’ (3:26 am) a la hora en la que le entregaron sus cenizas (4:18 am) es imposible realizar una cremación. Ante la opacidad y la discrepancia en los tiempos, la dueña del perro se cuestiona sobre si realmente su mascota está muerta.

“¿Cómo confirmamos nosotros que realmente ‘Maple’ murió si no tenemos ninguna prueba? Eso es lo que en ese momento empezamos a pelear”, dice.

#JusticiaParaMaple

Luego de compartir su historia en redes y lo viral que se hizo, You Can cambió el nombre de su página en Instagram, borró las fotos que tenía de ‘Maple’ y bloqueó de esta red social y de WhatsApp a Adriana, quien fue alertada de un modus operandi entre supuestos cuidadores y pensiones caninas: hacer pasar por fallecidos a los perros para revenderlos o bien utilizarlos para las cruzas y vender a los cachorros.

Ante la posibilidad de que ‘Maple’ se encuentre con vida y sea usado para estos fines, Adriana levantó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México este mismo viernes. El documento, el cual no cuenta con folio visible, tiene el sello de recibido de la dependencia y la hora en la que fue aceptado el trámite.

El caso circula en redes sociales, donde ha tenido apoyo de los usuarios, quienes utilizan el #JusticiaParaMaple y #DóndeEstáMaple para saber qué sucedió con el perro.